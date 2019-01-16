Глава Сбербанка заявил, что ректоров госвузов надо выводить из зоны комфорта

Ректоров государственных вузов в РФ нужно выводить из зоны комфорта, поскольку в России существует проблема с кадровым обеспечением — система образования не перестроилась и образовательные учреждения не готовят нужных рынку специалистов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Гайдаровского форума.

«Требуется очень серьезное воздействие со стороны государства к ректорам вузов, вывод их из зоны комфорта, чтобы они, в конце концов, повернулись лицом не в свою бюджетную нишу и в свою коммерческую нишу. Потому что в общем все хорошо — спрос на образование высок, у них большое количество абитуриентов — и так как альтернатив особых нет, поэтому денежные потоки поступают регулярно и чувствуют они себя неплохо», — добавил Греф, слова которого цитирует РИА Новости.

При этом глава Сбербанка отметил, что-то, как вывести высшие вузы «из зоны комфорта в зону дискомфорта», в которой уже находится бизнес, ощущая собственную неконкурентоспособность сегодня, — это большой вопрос для правительства.

По словам Грефа, Сбербанк в среднем нанимает 7,5 тысячи инженеров, пишет bfm.ru. «Давайте посмотрим, сколько инженеров выпускают все наши вузы вместе взятые, если мы говорим об инженерах приемлемого для рынка качества, которых выпускают не так много вузов в стране. Эти цифры просто не хочется озвучивать», — заключил он.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января.