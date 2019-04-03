Глава сибирского завода считает, что хлеб должен стоить 80 рублей

Килограмм хлеба в России должен стоить 80 рублей, заявил гендиректор ОАО «Хлебодар» из Омска Аркадий Гольдштейн. Цену продукта следует соотносить со стоимостью бензина, считает гендиректор.

«В максимально развитых странах: Америке, Германии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии — килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Во Франции и Португалии, там, где похуже, — два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон», — цитирует VSE42.Ru бизнесмена.

По мнению Гольдштейна, бензин в стране стоит 40 рублей, а хлеб должен продаваться в два раза дороже.

Ранее в Российской гильдии пекарей и кондитеров сообщали, что цены на хлеб ощутимо вырастут, пишет ura.ru. По предварительным данным, хлебобулочные продукты подорожают по итогам 2019 года на уровне 5−6%. При этом рост себестоимости батона за 2018 год составил 21%, напоминает «НСН».

Средний ежегодный рост средних цен на хлеб составляет 4%. Повышение обусловлено ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ, арендных ставок.