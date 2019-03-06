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Экономика

Глава ЦБ заверила Путина, что инфляция понизится, а ипотека станет привлекательнее

Уровень инфляции в России уже к середине года должен вернуться к целевому показателю 4%, рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным, информируют «Известия». При этом нынешний всплеск цен она считает умеренным.

Владимир Путин и Эльвира Набиуллина.
Владимир Путин и Эльвира Набиуллина.
kremlin.ru

Рост цен, связанный с повышением НДС, в ЦБ считают «достаточно умеренным», заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, из-за разовых факторов уровень инфляции составил 5%.

В ЦБ предполагают, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года, заверила Владимира Путина глава ЦБ.

В связи со снижением роста цен в Центробанке ожидают и постепенную стабилизацию ставки по ипотеке. По словам Набиуллиной, ЦБ уже работает над введением ипотечных каникул, которые позволят сделать жилищное кредитование более привлекательным для населения.

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