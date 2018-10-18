Госкорпорация «Ростех» может инвестировать в развитие Алтайского края

Заявлено, что власти региона вместе с «Ростехом» разработают новые подходы к цифровизации экономики края. Изменения затронут промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, туризм, муниципальное и госуправление.
Корпорация готова подключиться к реализации проектов «Безопасный город», «Умный город», «Умная школа», «Умная энергетика», а также проектов по цифровизации региональной системы здравоохранения.
«Ростех» также готов изучить условия работы в городах края, имеющих статус территорий опережающего развития. Сейчас это Заринск и Новоалтайск. В частности, возможность запуска производства радиоэлектроники и ИТ.
«Ростех» уже реализует цифровые проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Бурятии, Иркутской и Ярославской областях.
«Наши решения на 80% снижают аварийность, на 15% повышают пропускную способность дорог, сокращают до 50% энергозатраты на уличное освещение, значительно улучшают уровень общественной безопасности. В целом они повышают эффективность управления городскими хозяйствами и уровень комфорта жизни местного населения», — сказал Сергей Сахненко.