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Госкорпорация «Ростех» может инвестировать в развитие Алтайского края

«Ростех» может стать инвестором Алтайского края, запустить здесь программу «Умный город», которая снижает аварийность, борется с пробками и плохой освещенность улиц. Речь о сотрудничестве госкорпорации региона шла на встрече губернатора Виктора Томенко с индустриальным директором радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергеем Сахненко, сообщает пресс-служба правительства края.

Виктор Томенко. Соглашение с "Ростех"
Виктор Томенко. Соглашение с "Ростех"
пресс-служба правительства Алтайского края

Заявлено, что власти региона вместе с «Ростехом» разработают новые подходы к цифровизации экономики края. Изменения затронут промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, туризм, муниципальное и госуправление.

Корпорация готова подключиться к реализации проектов «Безопасный город», «Умный город», «Умная школа», «Умная энергетика», а также проектов по цифровизации региональной системы здравоохранения.

«Ростех» также готов изучить условия работы в городах края, имеющих статус территорий опережающего развития. Сейчас это Заринск и Новоалтайск. В частности, возможность запуска производства радиоэлектроники и ИТ.

«Ростех» уже реализует цифровые проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Бурятии, Иркутской и Ярославской областях.

«Наши решения на 80% снижают аварийность, на 15% повышают пропускную способность дорог, сокращают до 50% энергозатраты на уличное освещение, значительно улучшают уровень общественной безопасности. В целом они повышают эффективность управления городскими хозяйствами и уровень комфорта жизни местного населения», — сказал Сергей Сахненко.

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