«Господа лукавят». О чем поспорили алтайские фермеры, аграрный министр и губернатор Томенко

25 марта Виктор Томенко позвал актив алтайских фермеров на встречу к себе в кабинет. Общение получилось местами жаркое, при этом губернатор, как всегда, был дипломатичен. В таком формате лидеры аграрного сектора встречаются с главой региона впервые. Дело в том, что ежегодный съезд союза 5 апреля Томенко скорее всего пропустит, поэтому фермеры решили обрисовать ему круг существующих проблем заранее.

Краткое содержание

Проблема № 1. Социальная нагрузка

О том, что социальная нагрузка в селе часто ложится на плечи работающих там фермеров, для губернатора Томенко откровением не стало. По словам Александра Вайса, исполнительного директора Союза крестьянских (фермерских) формирований края, помогать своим селах они готовы. Правда добрые дела не всегда оборачиваются для фермеров позитивом. И с этим надо что-то делать.

Четыре года назад руководитель крестьянского хозяйства «Сатурн» в Троицком районе Александр Беломытцев построил за свои деньги сельский клуб, вложив в него более 7 млн рублей. Объект был благополучно передан на баланс муниципалитета. Однако часть затрат местные власти отказываются брать до сих пор. Отговорка одна — не хватает финансирования.

Встреча алтайских фермеров и губернатора Виктора Томенко Антон Федотов , altairegion22.ru

Александр Вайс,

исполнительный директор Союза крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края:

Фермер не может договориться с администрацией, чтобы власти взяли на себя затраты хотя бы по электроэнергии. Клуб запитан через фермерское хозяйство. Мы обращались уже в прокуратуру, пока результата никакого.

Проблемная ситуация и у косихинского фермера Сергея Данилова. В 2012 году из здания собственный конторы он создал школу искусств для местных ребятишек, которой в Контошино никогда не было. Троих преподавателей Данилов обеспечил жильем. Но администрация инициативу фермера не оценила и не стала брать школу на свой баланс.

Александр Вайс,

исполнительный директор Союза крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края:

Фермер продолжает платить за этот объект налоги, которые составляют почти 4 млн в год.

«С ходу все, конечно, не решается, но мы поработаем над этим вопросом», — пообещал губернатор.

Посевная в Алтайском крае Олег Богданов

Проблема № 2. Государственная поддержка

О том, что алтайские аграрии находятся в неравном положении по отношению к сельхозпроизводителями из других регионов, рассказал руководитель фермерского хозяйства из Ребрихинского района Евгений Долгов.

По его словам, в соседней Кемеровской области местные власти субсидируют покупку минеральных удобрений, в Новосибирской — сушильного оборудования. В Алтайском крае таких преференций нет.

Евгений Долгов,

руководитель фермерского хозяйства из Ребрихинского района:

Последние два влажных года вопрос сушильного оборудования встал очень остро. Кто смог его купить, еще на коне. Остальные хозяйства просто валятся. Своим конкурентам из соседних регионов мы проигрываем. Пример, в Алейском районе за год закрылось 19 фермерских хозяйств. Я понимаю, что есть естественный отбор, но надо же что-то делать!

Евгений Долгов утверждает: практика региональной поддержки в Алтайском крае показала себя эффективно. Так, в 2009—2010 годах за счет краевого финансирования аграриям удалось существенно обновить парк свекловичной техники, которой и сейчас убирают рекордные урожаи.

Встреча алтайских фермеров и губернатора Виктора Томенко Антон Федотов , altairegion22.ru

Между тем, по словам фермера, федеральная поддержка отрасли ежегодно снижается. Если еще 10 лет назад на те средства, что выделяло государство на покупку ГСМ, можно было полностью провести посевную, то сейчас их хватит на несколько дней работы.

Его предприятие получает всего 90 рублей на гектар пашни.

Евгений Долгов,

руководитель фермерского хозяйства из Ребрихинского района:

Раньше на получение господдержки требовалось два документа. Сейчас для этого надо выполнить 14 пунктов, некоторые вызывают явное недоумение.

Проблема № 3. Подготовка кадров

Владимир Егоров, руководитель фермерского хозяйства из Егорьевского района, в своем выступлении тоже был убедителен. Он утверждает, если подготовка кадров для сельского хозяйства продолжится в том же русле, работать будет некому. «Через пять лет село просто умрет», — заявил фермер.

По словам Егорова, недавно в Рубцовске создали агротехнический техникум, объединив его с другими профильными учреждениями из Троицка и Косихи. Название вроде бы дали громкое, а базы никакой не оказалось, сообщил Владимир Егоров. Хотя в прошлые времена у техникума было хозяйство в селе Куйбышево с 6,5 тыс гектаров пашни.

Современный учебный центр по точному земледелию в аграрном университете Анна Зайкова

Владимир Егоров,

руководитель фермерского хозяйства из Егорьевского района:

Теперь хочется спросить, как можно научить человека плавать, когда в бассейне нет воды?

«Исключительно теоретически», — ответил губернатор.

Владимир Егоров утверждает, не лучше обстоят дела и с высшим аграрным образованием. Фермер рассказывает: если в 80-е годы, когда он учился сам, по направлению агрономия набор был 100 человек на курс, то сейчас — только 50, треть из которых составляют иностранные студенты.

А реально работают по профессии от силы 3−5 бывших студентов, выпускающихся каждый год.

Владимир Егоров,

руководитель фермерского хозяйства из Егорьевского района:

Я, конечно, осознаю, что это комплексная и сложная проблема. Но надо понимать, что нам отмерено слишком мало времени. Если мы потеряем это поколение, мы потеряем село.

Современный учебный центр по точному земледелию в аграрном университете Анна Зайкова

Тут в дискуссию вступил министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. «Господа фермеры лукавят, — заявил он. — Вы же можете обучать для себя сотрудников на целевой основе. Государство вам часть затрат будет компенсировать. От вас я ни одной заявки на эту программу не видел».

За всех фермеров пришлось заступаться председателю союза.

Александр Балаков,

председатель Союза крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края:

Мы с вами, Александр Николаевич (Чебатаев, — прим. ред.), одного студента обучали. А он бросил университет. В итоге вы же с меня эти деньги взыскивали. С него взять оказалось нечего.

Проблема № 4. Постоянные проверки

На встречу с Виктором Томенко глава фермерского союза Александр Балаков приехал подготовленный — с целой папкой штрафных постановлений, которые только за этот год ему выписали контролирующие органы.

Встреча алтайских фермеров и губернатора Виктора Томенко Антон Федотов , altairegion22.ru

Александр Балаков,

председатель Союза крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края:

18 февраля проверил меня Россельхозназдор. Штраф. 25 февраля — Роспотребнадзор. Штраф. Ростехнадзор проезжал мимо, заглянул посмотреть, как у меня оборудован новый заводской трансформатор. В итоге ведомство обратилось в суд с просьбой остановить деятельность предприятия на 90 дней. Я, конечно, все понимаю, государство должно нас проверять, но это уже ни в какие рамки не лезет.

Фермер объясняет: в преддверии посевной аграрии уже находятся в напряжении, ожидая постоянные штрафы за перегрузки. Суммы за 2−3 лишние тонны просто огромны — по 250 тысяч рублей на юрлицо. Если сложить взыскания на него, как на руководителя, на хозяйство и на водителя грузовика, выйдет 700 тысяч, не меньше.

Это административное взыскание у Балакова может стать уже пятым. Теперь за систематическое несоблюдение закона ему может грозить и уголовная ответственность.

Коровы. Олег Богданов

Сам фермер недоумевает, как соблюдать законы, когда они часто абсурдные. Например, ветеринарные инструкции, которым должны следовать сельхозпроизводители, датированы 1938 годом. «Мы даже если сильно постараемся, все равно что-нибудь нарушим», — подытожил Балаков.

Виктор Томенко пообещал пообщаться на эту тему с представителями контролирующих органов, которые, по его словам, должны работать в более щадящем режиме.