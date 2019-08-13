«Хочу оформить кредитную карту. На что обращать внимание и как ей пользоваться?» Советы от Райффайзенбанка

Кредитные карты с льготным периодом предлагают практически все банки. Льготный (или беспроцентный) период погашения — это главная «фишка» кредиток. Это время, обычно месяц или чуть больше, когда можно пользоваться деньгами с карты и не платить банку проценты. Но существует устойчивое мнение, что есть какая-то хитрость и банк все равно берет с клиента некую плату.
Это миф. Льготный период действительно позволяет не платить проценты. Оформили кредитку на всякий случай и не пользуетесь картой — не платите проценты. Успеваете вносить минимальные платежи и гасить кредитный лимит в льготный период — не платите проценты. Например, карта с очень длинным льготным периодом — «110 дней без процентов» — есть у Райффайзенбанка.
Исключением может быть тот случай, когда клиент снимает деньги с кредитки в банкомате. У большинства банков за такую операцию начисляют проценты даже во время льготного периода. Но карта Райффайзенбанка позволяет в течение первых двух месяцев пользоваться бесплатным снятием наличных.
Некоторые владельцы кредиток полагают: считать беспроцентный период надо с момента совершения покупки по карте. Увы, это не так: правильно считать этот период с особой даты — формирования отчета по карте, или, как говорят в Райффайзенбанке, даты выписки.
Что это значит? В Райффайзенбанке дата выписки назначается в зависимости от того, когда клиент получил карту (1-е, 6-е, 11-е, 16-е, 21-е или 26-е число). При этом можно перенастроить получение выписки на любое удобное для вас число, например на день получения зарплаты.
Допустим, вы совершили покупку 7 августа. 110 дней надо отсчитывать с 6 августа — это ближайшая к покупке дата выписки.
Дату выписки можно менять раз в год в онлайн-банке или банкомате, приспособив ее под свой ритм жизни. А чтобы сомнений у вас не было, читайте приходящие к вам эсэмэски с напоминанием. Выписки и «напоминалки» приходят и в мобильном приложении и онлайн-банке, рассказали в Райффайзенбанке.
Во всех картах с длинным (более 100 дней) беспроцентным периодом в промежутках между покупкой и окончательным погашением надо обязательно вносить минимальный платеж.
В Райффайзенбанке это не более 4% от основного долга, в других банках — до 10%. Напоминание о внесении «минималки» придет в смс-уведомлении и выписке в мобильном приложении и онлайн-банке.
Обратите внимание на срок внесения первого минимального платежа: он намного длиннее, чем при потребительском кредите.
К примеру, если 7 августа вы что-то купили по карте «110 дней», то первый платеж надо внести до 27 сентября, то есть почти через 1,5 месяца после покупки. Чтобы уложиться в беспроцентный период, надо полностью погасить долг по карте до 27 ноября.
Погасить весь долг по карте в беспроцентный период выгодно: во-первых, вы экономите на процентах, а во-вторых, после полного погашения начнется новый льготный период.
Если вы все же не уложились, вам начислят проценты, в том числе за льготный период. И вам надо будет уплатить их как можно быстрее.
Размер комиссий. Как правило, держатели кредиток должны платить за обслуживание карты. Тут есть из чего выбрать.
Так, по карте «110 дней» Райффайзенбанка при ежемесячных тратах от 8 тыс. рублей за обслуживание платить вообще не нужно (комиссия — 0 рублей).
Не забывайте ознакомиться и с кредитным лимитом — максимальной суммой, которую вы можете взять взаймы у банка. Карта «110 дней» Райффайзенбанка имеет лимит до 600 тыс. рублей.
Чаще всего банки поощряют безналичные покупки по кредитке. И поэтому устанавливают комиссию за снятие наличных, а также перевод денег с кредитки на другую карту (переводы часто совершаются именно для обналичивания).
Если же вам нужны именно наличные, имеет смысл поискать варианты.
В Райффайзенбанке в течение первых двух месяцев использования карты не надо платить комиссию за переводы с кредитной карты на другую карту и за снятие наличных в банкомате.
Однако надо иметь в виду, что льготный период в банках не распространяется на снятие наличных и переводы между картами. То есть проценты на такие операции начисляются всегда.
Надо точно знать способ погашения кредитного лимита по карте без комиссии. Если у вас кредитка Райффайзенбанка «110 дней», то погасить задолженность без комиссии можно двумя путями.
Во-первых, через мобильное приложение «Райффайзен-Онлайн» (перевод с карты любого банка, если карта, с которой переводите, — дебетовая). Во-вторых, через интернет-банк и услугу «перевод с карты на карту или по номеру телефона». Сервис этот очень простой и интуитивно понятный.
Без комиссии можно погасить кредит и в банкоматах партнеров Райффайзенбанка: Газпромбанка и Росбанка.
Если же такой возможности у вас нет, ищите терминалы Qiwi или интернет-сервис переводов «Золотая корона», не забывая, что тут без комиссии дело не обойдется.
Здесь правило одно: внимательно следите за графиком погашения в мобильном приложении, через СМС, push-уведомления или в онлайн-банке. И не опаздывайте, чтобы вам не начислялись дополнительные проценты.
Например, так. Перед отпуском вы наверняка получили зарплату, отпускные (и, может быть, еще что-то подкопили). Положите эту сумму на накопительный счет — на него «накапают» проценты.
А все отпускные покупки (билеты, путевки, аренда автомобиля и т. п.) делайте за счет кредитки. Как только вы совершили покупку — открывается льготный период. В отпуске пользуйтесь беспроцентными деньгами, плавайте, загорайте — словом, радуйтесь жизни.
Как только вернетесь, закрывайте долг по кредитке суммой с накопительного счета. Получите двойную выгоду: экономию на процентах по кредитной карте и прибавку на накопительном счете.
Моментальную, то есть неименную кредитную карту большинство банков выдают очень быстро — не больше чем за сутки. Надо лишь подать онлайн-заявку на сайте банка. Но за такой кредиткой нужен глаз да глаз. Если вы ее потеряли, надо срочно блокировать, так как ею может расплатиться другой человек.
Именную карту изготавливают и доставляют немного дольше. Как рассказали в Райффайзенбанке, два дня потребуется на выпуск карты и еще 2−4 дня — на доставку. В любом случае доставка карты для клиента бесплатная.
Адрес: Барнаул, пр. Красноармейский, 47-а, ТЦ «Сити-центр», 2-й этаж.
Время работы: с понедельника по субботу с 10.00 до 18.00.
Подробности — на сайте АО «Райффайзенбанк».