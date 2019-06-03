«И на бак ему глубоко наплевать». Почему на Алтае растет поток жалоб на мусорную реформу

«Завалили отходами» и «стало намного чище» — такие, прямо скажем, противоречивые оценки ставят сегодня мусорной реформе, стартовавшей с 1 января 2019 года. Противоречия, есть, конечно, не только в словах — в практике. Попытке их снять, рассмотрев конкретные проблемные сюжеты в присутствии сторон, посвятили круглый стол ОНФ. Однако сделать это оказалось непросто: многие проблемы наткнулись на несогласованные с реформой законы и правила, а то и на личные качества людей, которые не хотят или не умеют договариваться.

Краткое содержание

Очень получается накладно

«Водителю мусоровоза, вы уж извините, глубоко наплевать, в каком состоянии он бросит бак. Забрал мусор и бросил. Баки стали часто ломаться», — Тамара Батыгина, директор барнаульской УК «Сервис», эту, казалось бы, мелкую проблему называет глобальной.

И, честно говоря, ее легко понять: каждая поломка — это незапланированные затраты. Стоят колесики — 800 рублей с гаком. А в маленьком доме всех поступлений порой — 20 тыс. в месяц.

«Если раньше я меняла 15−20 колес от баков в год, то за последние три месяца купила уже 18. Очень получается накладно», — сокрушается директор УК.

Представители УК предложили на круглом столе разработать совместно с регоператорами регламент процесса погрузки, который позволил бы определить причину поломки контейнера и ответственного.

Мусор. www.instagram.com/22zarinsk

Мусор полетел по двору

Колеса, на которые (вы уж извините) наплевать водителю, не единственная беда, о которой рассказывают управляющие компании. Раньше, продолжает Тамара Батыгина, водитель приезжал по графику — в течение двух часов.

Теперь вот случилась реформа. И время приезда машины регоператора резко удлинилось: с восьми утра до восьми вечера. Ждите. И разгоняйте автомобили.

«Вся управляющая компания бегает по двору, разгоняет эти автомобили, чтобы мусоровоз смог проехать. А дворникам мы платим по сокращенному рабочему дню. Каким образом я должна 12 часов заставлять его работать?» — недоумевает она.

Если мусоровоз долго добирался до места — вокруг бака множатся мешки. Водитель машины бак загружает — мешки оставляет на месте.

«Водитель говорит — пусть мешки дворник загружает. Но мы не знаем, когда приедет машина, и дворника нет. Загружаем их на следующий день. А если по двору гуляют собачки, мусор полетел по всему двору», — возмущается Тамара Батыгина.

По регламенту мусоровоз должен в течение 30 минут ждать, когда будут устранены преграды для подъезда к месту накопления ТКО. Если он не дождался и уехал, то в следующий приезд обязан собрать весь объем ТКО, который образовался.

Жители и предприятия Ребрихи оказались не готовы к сортировке мусора. Ирина Баенкова

Сели не ради пинг-понга

Коллегу поддерживает и Дмитрий Ильиных, директор УК «Городской департамент ЖКХ». Он призывает услышать управляющие компании, ведь они представляют жителей. «Давайте хотя бы интервал — плюс минус два часа», — предлагает он.

Голос председателя ТСЖ Константина Емешина, у которого все хорошо («Мусоровоз приезжает вовремя, за всем следит ГЛОНАСС!») почти не слышен. Но Виктор Карл, гендиректор регоператора Барнаульской зоны «Эко-Комплекс», и сам знает, как ответить: «Откройте 354-е постановление правительства, там что написано?» — строго спрашивает он недовольную его услугами Тамару Батыгину.

Постановление открываю я. К регоператору, в самом деле, не придерешься: в теплое время мусор надо вывозить не реже раза в сутки.

«Но мы же сели здесь не для того, чтобы пинг-понг устраивать. Вас никто по голове не настучит за то, что вы этот график с нами составите», — настаивает Ильиных.

Дмитрий Ильиных и Алексей Щербатов ( крайние справа) на круглом столе ОНФ. Реготделение ОНФ.

Однако Карл утверждает: машины по такому графику приехать просто не смогут — или переполнятся мусором раньше времени, или застрянут в пробках. Вопрос: как раньше приезжали, Карл оставляет без ответа — за него на эту тему рассуждает Ильиных.

«Главная проблема по графику — закон о тишине. Вы раньше вывозили в четыре-пять утра и попадали максимум на одну пробку. Сейчас попадаете на два пика — утренний и вечерний. Давайте выходить на краевой уровень, чтобы закон о тишине не распространялся на вывоз мусора», — снова предлагает Ильиных.

Правда, его тут же приземляет голос Роспотребнадзора: по санитарным нормам шуметь можно только с 7 утра. И никуда нам от СанПиНов не деться.

«Мы все лето завалены жалобами, когда мусор начинают вывозить с четырех утра. А потом я выхожу и штрафую Карла за то, что он нарушает 30 децибелл. Караулим в засаде с четырех утра», — рассказала начальник отдела управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.

Вывоз мусора в Барнауле. Алёна Рогонова

Город грязный чистый

Но если в Барнауле мусор, пусть с трудностями, но вывозят, то сказать, что происходит в Заринске после старта реформы, решительно невозможно. Факты и сообщения одни противоречивее других. В мэрии Заринска, например, заявляют однозначно: до 1 января 2019 года было лучше.

До реформы по городу курсировали шесть «КамАЗов» по высотной части и еще две машины по частному сектору — «Газель» и «ГАЗ-53». А на 1 мая у регоператора трудились только две, утверждает Виктор Федосов, председатель комитета по городскому хозяйству администрации Заринска.

Но регоператор Заринской зоны дает совсем другую информацию: в Заринске у него ходят не два, а шесть мусоровозов — пять «КамАЗов» и «ЗИЛ». И емкость у них больше, чем у дореформенной техники.

Федосов говорит о фактах, с которыми вроде и не поспоришь: на местном полигоне есть весы, и, по их данным, привозить стали меньше. Но гендиректор регоператора «Спецобслуживание-Центральное» Алексей Щербатов все же спорит: дело в том, что юрлица плохо заключают договора. А город-то чистый.

Мусор. СС0

Противоборствующие стороны

Шишки на регоператора «Спецобслуживание-Центральное» и его работу в Заринске особенно валятся из-за первой половины мая. «Такого коллапса, какой был с 1 по 15 мая этого года — я живу 40 лет в Заринске — не было никогда!» — возмущается Виктор Федосов. Эмоции сильные. При этом в редакции есть документ, подписанный специалистом мэрии Заринска, где черным по белому написано: на 8 мая в 14.00 контейнерные площадки очищены.

Алексей Щербатов отвечает Федосову: прошли субботники, объем мусора увеличился в 2−3 раза. Кроме того, на площадках зачастую не хватает контейнеров: положено пять, стоят два-три. За эти площадки отвечают управляющие компании, а они не чешутся — нет заинтересованности.

«Так надо было кратность увеличить на праздничные дни и не оставлять город в бардаке», — наставляют Щербатова. «Мы кратность увеличили», — парирует он.

Оппонентов пытается унять руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк — призывает найти возможность сотрудничества. Регоператор Заринской зоны сотрудничать хочет. Но не может: «У нас получаются две противоборствующие стороны: одна администрация, другая региональный оператор», — говорит Щербатов.

Растет поток обращений

В минприроды тем временем говорят, что поток обращений на мусорные проблемы растет. За четыре месяца этого года в ведомство поступило более 300 обращений, за весь 2018 год — 400, приводит сведения Александр Лукьянов, замначальника управления природных ресурсов и нормирования минприроды края.

Виктор Карл ( справа). Реготделение ОНФ.

Однако у Виктора Карла другая точка отсчета для оценки результатов реформы. Раньше, рассуждает он, было много мусоровывозящих фирм. И да, была конкуренция. Но куда эти конкурирующие фирмы вывозили мусор — на полигон, включенный в госреестр, или в пригород Барнаула — великая тайна.

А сколько власти Барнаула и Бийска ликвидировали несанкционированных свалок ежегодно и за бюджетные деньги (говорит Карл)! Теперь же все ясно: мусор поступает, куда следует.

«Сегодня от реформы есть очевидный плюс: мы видим движение отходов от места их образования до места захоронения на полигоне», — заверяет Виктор Карл.

В минстрое края с такой оценкой результатов реформы явно согласны.

«Услуга оказывается в тех муниципальных образованиях, в которых ее не раньше оказывали. Раньше мы не контролировали перевозчиков, куда они везут мусор. Теперь контролируем. Несмотря на те проблемы, которые здесь высказываются с обеих сторон, в целом в крае стало гораздо чище», — считает Андрей Голубцов, замминистра строительства и ЖКХ.

Гораздо чище. И на что только люди жалуются?