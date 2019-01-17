И в горе, и в радости. В Барнауле из-за долгов по кредитам признали банкротом семью пенсионеров

Накануне нового года арбитраж края удовлетворил совместное заявление супругов З. о признании их несостоятельными и ввел процедуру реализации их имущества. У семьи один финансовый управляющий и все необходимые платежи на проведение банкротства они уплатили в единичном размере. Совместное банкротство выгодно для семьи должников, но суды вводят его редко, рассказал финансовый управляющий супругов.

Общее дело

Пенсия 66-летней заявительницы по делу — 11,9 тыс. рублей, ее 64-летнего супруга и того меньше: 11,3 тыс. Это ниже средней пенсии в Алтайском крае (около 13 тыс. рублей). Других источников доходов у пары нет, следует из материалов арбитражного суда.

Между тем семья не смогла вернуть кредиты семи банкам, а супруг задолжал еще и одному физлицу. Общий долг семьи по кредитам — более 1 млн рублей (жены 545 тыс. рублей, мужа 644 тыс. рублей).

Одно общее заявление о признании себя несостоятельными, подписанное обоими супругами, они подали в ноябре 2018 года. В конце года арбитраж удовлетворил их требования. Процедура банкротства супругов ведется в одном деле, то есть совместно.

Любят и ценят

Финансовый управляющий семейной пары З. Аркадий Мишанов завершил уже три подобных совместных дела. Он полагает, что психологически двоим намного легче решиться на банкротство.

Споров или конфликтов супругов по поводу того, кто больше виноват в ситуации, он в ходе ведения дел не заметил. Напротив: они очень поддерживают друг друга. «Любят и ценят», — сказал Аркадий Мишанов.

Должникам выгодно

Процедура совместного банкротства супругов позволяет экономить существенные суммы, пояснил Аркадий Мишанов.

Ведь когда дело о банкротстве обоих супругов ведется одно, то и госпошлина (300 рублей), и вознаграждение финуправляющему (25 тыс. рублей) уплачивается семьей единожды. Если бы они подавали заявления отдельно, семье пришлось бы заплатить пошлину и за услугу дважды.

Редкая процедура

Решение о банкротстве супругов в одном деле принимается довольно редко, говорит Аркадий Мишанов. Юристы, которые консультируют должников, о такой возможности, вероятно, не всегда знают. Кроме того, она, им может быть невыгодной.

Не выгодна она и финансовым управляющим: ведь объем работы удваивается. Нередко не соглашаются вести совместное банкротство и судьи: заявление подается совместное, его подписывают оба супруга, но суд разбивает его на два отдельных дела.

И все же случаи такие есть. В первых числах после Нового года арбитраж вынес положительное решение по аналогичному делу — здесь банкротом признана более молодая семья из Барнаула М. (мужу 49 лет, жене 42 года).