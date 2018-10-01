И в «облаках» и за круглым столом: история и будущее алтайского регионального ИТ-форума

Алтайский региональный ИТ-форум уже давно стал значимой площадкой для проведения круглых столов на тему цифровых технологий, презентации оборудования и подписания соглашений о сотрудничестве.

С 18 по 21 октября 2018 года пройдет уже одиннадцатый форум, на котором соберутся специалисты разный областей, чтобы обсудить такие важные темы, как реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Алтайском крае, комфортная цифровая среда обитания, облачные хранилища данных и ряд других.

Напомним, первый ИТ-форум состоялся 28 ноября 2008 года. Тогда в нем участвовало чуть более 40 компаний края. Сотрудники и руководители фирм, а также ведущие специалисты в области информационных технологий собрались, чтобы обменяться профессиональным опытом и обсудить актуальные проблемы. И встреча оказалась чрезвычайно успешной!

За десять лет площадка стала настолько популярной, что ее аудитория увеличилась в несколько раз. И это неудивительно, ведь ИТ-отрасль края — одна из лидеров по активности и постоянному развитию. В XXI веке информационные технологии внедряются не только в бизнесе, но и в быту. Современному человеку уже сложно представить жизнь без электронных касс, приложений, которые показывают время прибытия общественного транспорта на остановку, или дистанционного оформления документов. Эти и многие другие проекты, которые могут улучшить жизнь населения и оптимизировать работу компаний, обсуждаются на ИТ-форуме. Каждый раз количество проектов растет, они разные, но всегда интересные.

Цитата

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

— С каждым годом Алтайский региональный ИТ-Форум не только не теряет актуальности, наоборот — на рассмотрении его делегатов всегда злободневные вопросы. Область технологий становится тем фактором, без которого невозможна реализация социально-экономических программ. Показательно, что к этому мероприятию ежегодно возрастает интерес со стороны, в том числе, и федеральных структур, общественных организаций.

Следить за новостями форума можно на официальном сайте мероприятия.

Справка

Организатором мероприятия выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке Правительства Алтайского края в лице управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России, клуба ИТ-директоров Алтая и Ассоциации поддержки инноваций.

Партнеры и спонсоры ИТ-форума

Генеральный партнер ИТ-Форума компания Huawei.

Стратегические партнеры: Cisco, DellEMC, Microsoft, Xerox.

Официальные спонсоры: CyberPower Systems, NetApp, Schneider Electric.

Официальный оператор: Алтайский филиал ПАО «Ростелеком».

Спонсоры секции: DEPO Computers, ДИАНЭТ, ИнфоТеКС, Конфидент, Кортэл, ТОНК, Центр Информационной Безопасности.

Технический партнер: НТЦ Галэкс.

Партнеры экспо: FUJITSU, 1С-Галэкс, Soft-logic, ГК Ритейл Сервис.