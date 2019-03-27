«Идете на поводу у арендатора»: алтайские депутаты раскритиковали министра из-за рубок в ленточных борах

Депутаты Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) потребовали от министра природных ресурсов региона Владимира Попрядухина жестче ограничивать рубки в ленточных борах и «не идти на поводу» у основного их арендатора — холдинга «Алтайлес». Это произошло 26 марта в ходе «Правительственного часа».

О чем рассказал министр

Владимир Попрядухин доложил, что министерство смещает акценты с хозяйственного освоения лесов в пользу их защиты, особенно в ленточных борах. Он напомнил, что эти боры получили особый статус, и сейчас ученые обсуждают, как правильно их использовать.

Один из важнейших вопросов — сколько деревьев в них можно рубить. Обсуждаются варианты в диапазоне от 700 тыс. кубометров (столько было в советские времена) до нынешних 1,2 млн кубометров. Точку в этом вопросе должна до декабря 2020 года поставить лесная наука, сказал Попрядухин.

Второй важный момент: с какого возраста нужно рубить сосны в «лентах». Сейчас порог «зрелости» — 100 лет. Арендатор лоббирует его снижение, экологи — увеличение.

Пока ученые определяются с этими вопросами, власти расширяет зоны особо защитных участков (ОЗУ) и памятников природы в заказниках. Это позволит запретить все рубки кроме санитарных на площади 7,5% от всех ленточных боров и сократит рубки на 150 тыс. кубометров в год.

Владимир Попрядухин. Олег Богданов , altapress.ru

Также Попрядухин сообщил, что «Алтайлес» добровольно с 15 марта прекратил заготовку древесины в Мамонтовском, Завьяловском и Алеусском заказниках.

Острый диалог с Романенко

Спикер АКЗС Александр Романенко попросил Владимира Попрядухина уточнить, сколько, по мнению минприроды, можно рубить в ленточных борах. Министр сослался на то, что научное сообщество еще не вынесло вердикт. Тогда Романенко добавил жесткости:

А.Р.: — Ваша позиция?!

В.П.: — Я не…

А.Р.: — Ваша позиция!

В.П.: — Моя позиция в следующем: научное сообщество произведет расчеты и скажет…

А.Р.: — Вы что делаете? Ну вы же министр! «Приедет дядя и скажет!». Ваша-то позиция какова?

В.П.: — Моя позиция…

А.Р.: — Ваша, ваша.

В.П.: — возраст спелости должен составлять 125 лет.

А.Р.: — Вот спасибо! 700 тыс. кубов и 125 лет, верно?

В.П.: — Это моя частная позиция.

Отметим, ранее в дискуссии звучала цель сократить рубки до 900 тыс. кубометров. Владимир Попрядухин отметил, что это мнение лишь одного московского ученого.

За что критиковали министра

Зампредседателя АЗКС Сергей Серов посетовал, что так и не услышал позицию министерства. Но обозначил свою. Он подчеркнул, что ленточные боры — не эксплуатационные, а особо ценные защитные леса. Федеральные власти дают все возможности обеспечить эту защиту, но пока этого не происходит.

Более того, общественность видит другую картину, подчеркнул Серов: в заказниках идет самая интенсивная вырубка леса.

Александр Романенко и Сергей Серов. Анна Зайкова

То, что «Алтайлес» с 15 марта прекратил заготовку в некоторых из них, Серова не вдохновило.

Сергей Серов,

зампредседателя АЗКС:

Владимир Николаевич, вам должно быть известно, что до этого там шли самые интенсивные рубок. Весь лес на кромке, не успевают вывозить на рубцовский и каменский ЛДК. А теперь еще и на Павловский ДОК. Еще и дороги весной убьют.

Также Сергей Серов усомнился, что 7,5% ОЗУ позволят сократить вырубку на 150 тыс. куб. метров.

Сергей Серов,

зампредседателя АЗКС:

Однозначно нет! Плюс на этих территориях болота — там рубить уже нечего. А мы хотим отдать их в ОЗУ".

Серов призвал Попрядухина не идти на поводу у арендатора. Также он привел контраргумент тезису «Алтайлеса», согласно которому из-за сокращения вырубок лесников Алтайского края ждут массовые увольнения. Сергей Серов считает, что высвободившихся людей можно занять изготовлением столярных изделий и распиловкой бруса и дров для населения Алтайского края.

Сергей Серов,

зампредседателя АЗКС:

Пока у депутатов создается впечатление, что вы (Попрядухину, — прим. ред.) играете не по нашим правилам, а по тем, что предлагает «Алтайлес». Я ходил на разные рабочие группы с вашим участием и, к сожалению, убедился в этом.

«Алтайлес» продолжает сезон подкормки животных архив ЛХК «Алтайлес»

Как «Алтайлес» работает в ленточных борах

Холдинг «Алтайлес» арендует 62% территории ленточных боров Алтайского края. Ежегодно добывает на ней 1,1−1,2 млн кубометров выборочной рубкой средней интенсивностью 15−20% (то есть из десяти деревьев в среднем вырубается максимум два дерева). При этом прирост насаждений хвойных пород в ленточных борах составляет 1,6 млн кубометров в год, рассказали altapress.ru в холдинге.

68% - такую долю занимает заготовленная в ленточных борах древесина в общем объеме сырья для предприятий холдинга. Остальную долю холдинг получает в приобских борах.

Позицию «Алтайлеса» и части ученого сообщества по ситуации в ленточных борах можно прочитать здесь.