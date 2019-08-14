Все программы можно описать в «двух словах»: компания, имеющая небольшой опыт в осуществлении экспорта или вообще без такового, но имеющая желание развиваться и работать с зарубежными партнерами, получает своего рода «наставника», который составляет план по выходу на иностранные рынки, консультирует и ведет до момента заключения экспортного контракта. В данном случае в роли «наставников» выступают партнеры — Сбербанк, Сколково, PWC.

Итоги прохождения 1 модуля акселерационной программы Сколково «Экспортеры 2.0». Фото: «Алтайский фонд МСП».

В программе, организуемой бизнес-школой Сколково, «Экспортеры 2.0» от Алтайского края на условиях софинансирования оплаты за обучение со стороны Центра поддержки экспорта приняли участие представители 4 субъектов малого и среднего предпринимательства:

ООО «Алтайская Торфяная Компания»,

ООО «Зиас Машинери»,

ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»,

ООО «Центр Оптовой Торговли».

Итоги прохождения 1 модуля акселерационной программы Сколково «Экспортеры 2.0». Фото: «Алтайский фонд МСП».

Всего от различных регионов Российской Федерации в программе принимают участие 36 представителей различных отраслей бизнеса. Программа состоит из 4-х модулей и направлена на оказание консультационной и практической помощи собственникам и руководителям организаций, планирующим осуществлять экспортные продажи или желающим увеличить объемы и географию таких поставок.

Борис Мещеряков,

ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»:

Мы ехали на первый модуль с ожиданием того, что нам расскажут о том, как работать с таможенной службой, как найти потребителя в другой стране, как организовать логистику и т.п. Однако, уже в ходе первых дней обучения стало приходить понимание, что конкретные знания «технических» процессов, сопровождающих экспортную деятельность являются, безусловно, полезными, но остаются именно «техническими».

Цель же всего курса обучения — структурировать мыслительный процесс предпринимателя, научить критически оценивать свой продукт, для того чтобы прийти к пониманию- «А нужен ли он, продукт, потребителю в другом государстве?».

Команда организаторов программы-акселератора очень профессионально подошла к задаче «прокачки» участников. Обучение проходит в очень активном режиме. Занятия начинаются в 9:00 и продолжаются до 22:00. В течение дня мы слушали лекции приглашенных экспертов, занимались практической работой как в группах, так и самостоятельно.

В качестве практической работы каждый участник занимается разработкой стратегией вывода на экспорт продукта своей компании, т. е. мы уже с первых дней обучения начали движение в направлении своей основной цели — продаже своего товара или услуги в другие страны.

Александр Лиханов,

ООО «Алтайская Торфяная Компания»: