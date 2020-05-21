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21 мая 15°C
Алтайское поле

Из-за коронавируса на Алтае затормозился проект группы «Черкизово» на 3 млрд рублей

Как стало известно altapress.ru, группа «Черкизово», выкупившая в декабре 2018 года предприятие «Алтайский бройлер», приостановила работы по строительству двух новых птичников. Из-за вспышки коронавируса инвестор так и не начал оформление земельных участков.

Производство на "Алтайском бройлере" в Бийске
Производство на "Алтайском бройлере" в Бийске
Дмитрий Лямзин

Землю для инвестора власти Зонального района подобрали: два участка в чистом поле находятся в Соколовском сельсовете. На условиях аренды ими пользовалась местная агрофирма «Урожай». Руководитель молочного бизнеса в принципе был готов их уступить.

Ранее собственники «Алтайского бройлера» отмечали, что помимо Зонального района рассматривают и другие территорий.

Оформление земли под новые птичники должно было начаться в феврале, по крайней мере так было прописано в «дорожной карте» по реализации проекта.

Но пандемия спутала инвесторам карты, не позволив начать работы. Представители группы «Черкизово» на Алтай больше не приезжали.

Производство на &quot;Алтайском бройлере&quot; в Бийске
Производство на «Алтайском бройлере» в Бийске
Дмитрий Лямзин
Производство на &quot;Алтайском бройлере&quot; в Бийске
Производство на «Алтайском бройлере» в Бийске
Дмитрий Лямзин
Производство на &quot;Алтайском бройлере&quot; в Бийске
Производство на «Алтайском бройлере» в Бийске
Дмитрий Лямзин
Производство на &quot;Алтайском бройлере&quot; в Бийске
Производство на «Алтайском бройлере» в Бийске
Дмитрий Лямзин
Производство на &quot;Алтайском бройлере&quot; в Бийске
Производство на «Алтайском бройлере» в Бийске
Дмитрий Лямзин
Производство на &quot;Алтайском бройлере&quot; в Бийске
Производство на «Алтайском бройлере» в Бийске
Дмитрий Лямзин

Что хотели построить

В 2019 году «Черкизово» завершило на «Алтайском бройлере» первый этап модернизации, главная цель которой наладить процессы производственной логистики.

На предприятии в Бийске было установлено новое оборудование, которое позволило максимально сократить пребывание продукции в цехе разделки.

В сентябре 2019 года руководство компании презентовало новый проект, который позволяет увеличить производство мясо бройлера с нынешних 55 тыс. до 116 тыс. тонн. Сделать это компания планировала за два года.

Объем вложений в данный проект оценивался в 3 млрд рублей.

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