Из-за коронавируса на Алтае затормозился проект группы «Черкизово» на 3 млрд рублей

Землю для инвестора власти Зонального района подобрали: два участка в чистом поле находятся в Соколовском сельсовете. На условиях аренды ими пользовалась местная агрофирма «Урожай». Руководитель молочного бизнеса в принципе был готов их уступить.
Ранее собственники «Алтайского бройлера» отмечали, что помимо Зонального района рассматривают и другие территорий.
Оформление земли под новые птичники должно было начаться в феврале, по крайней мере так было прописано в «дорожной карте» по реализации проекта.
Но пандемия спутала инвесторам карты, не позволив начать работы. Представители группы «Черкизово» на Алтай больше не приезжали.
Что хотели построить
В 2019 году «Черкизово» завершило на «Алтайском бройлере» первый этап модернизации, главная цель которой наладить процессы производственной логистики.
На предприятии в Бийске было установлено новое оборудование, которое позволило максимально сократить пребывание продукции в цехе разделки.
В сентябре 2019 года руководство компании презентовало новый проект, который позволяет увеличить производство мясо бройлера с нынешних 55 тыс. до 116 тыс. тонн. Сделать это компания планировала за два года.
Объем вложений в данный проект оценивался в 3 млрд рублей.