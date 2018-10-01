Из-за Дерипаски в России хотят вернуть ночную продажу пива

Российский Минпромторг разработал законопроект, разрешающий ночную продажу пива и сидра, пишет «Коммерсант». Эта идея связана с тем, что в министерстве хотели бы помочь Олегу Дерипаске, чей бизнес пострадал от антироссийских санкций.