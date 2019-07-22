Из-за закредитованности россиян в экономике прогнозируют «взрыв»

Проблема в российской экономике из-за закредитованности граждан «взорвется» в 2021 году, по расчетам Минэкономразвития, рассказал в интервью радиостанции « Эхо Москвы » глава ведомства Максим Орешкин.

Уже сейчас Минэкономразвития готовит предложения, которые могут помочь купировать ситуацию.

«Мы сейчас уже предложения такие готовим, что можно было бы сделать, когда отрезание произойдет с точки зрения выдачи новых кредитов, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти. Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что уже сейчас нужно думать о механизмах помощи людям, которые не смогут обслуживать взятые кредиты, пишет bfm.ru.

Ранее Всемирный банк перечислил риски для российской экономики. В докладе говорится, что почти все розничные кредиты в России практически целиком деноминированы в рублях, а значит, защищены от валютного риска.

Еще одним вероятным негативным фактором аналитики ВБ считают реализацию масштабных нацпроектов, от которых напрямую зависит рост инвестиции.