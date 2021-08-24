Известная компания со «скидкой» в 140 млн взяла подряд на «умные» дороги в Барнауле и Новоалтайске

1 Что это такое — интеллектуальная транспортная система?

Интеллектуальная транспортная система — это, во-первых, оборудование, которым оснащаются светофоры, камеры фото-видеофиксации, информационные табло, «умные остановки», пункты весогабаритного контроля, метеостанции на городских и межмуниципальных дорогах.

А, во-вторых, это программное обеспечение: информация поступает в режиме реального времени в единый центр, обрабатывается и позволяет управлять ситуацией на дорогах и принимать важные решения в будущем.

В 2020 году внедрение такой системы на дорогах стало одним из приоритетных направлений Минтранса России.