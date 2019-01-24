Кадыров высказался о «шоу» вокруг списания долгов за газ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал шоу ситуацию, которая сложилась вокруг списания миллиардного долга за газ с жителей республики. По его словам, суд продолжает взыскивать долги, сумма которого не указана ни в одном документе.

«Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу. При этом они утверждают, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд. рублей. Таким образом, вводят в заблуждение жителей Чечни, разных городов и населённых пунктов России. Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час», — сказано в сообщении Кадырова, опубликованном на официальном сайте чеченской республики.

По мнению главы Чечни, для решения проблемы необходимо озвучить причины, ее породившие. В «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении длительного времени не было четкого учета реальных потребителей.

«Договора в большинстве случаев составлялись без ведома населения. При этом в списках „потребителей“ оказались десятки тысяч граждан, давно выехавших за пределы Чечни и страны, а также лица, погибшие в период военных действий. В ходе двух военных кампаний в Чечне разрушено неисчислимое количество жилых домов, сотни тысяч человек погибли. Это обстоятельство вызывало необходимость проведения большой работы по уточнению реальных потребителей газа. Практика показывает, что это не было сделано. На несуществующие, нежилые дома, погибших или выехавших граждан начислялась задолженность за непотребленный газ», — разъясняет Кадыров.

По словам Кадырова, в этот период в республике не было газовых счетчиков. И во время войны газовые сети были сильно повреждены.

Кадыров напомнил: «Жители Чеченской Республики пережили две тяжелейшие национальные трагедии, которые коснулись всех до единого. Они не виноваты в том, что международные террористы из 51 страны выбрали Чечню в качестве плацдарма для атаки на Россию. Тысячи сотрудников полиции, учителей, врачей, работников органов власти, рядовых граждан погибли, защищая Россию».

«Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню», — резюмировал глава Чечни.

Заявление Кадырова на правительственном сайте республики появилось после сообщений о том, что жителям Чечни списали долги за газ на сумму 9 миллиардов рублей. После этого депутаты из ряда регионов России написали заявления в прокуратуру с требованием простить жителям страны скопившиеся у них долги за газ, пишет ura.ru. Они ссылаются на судебный прецедент, созданный в Чечне, где населению списали все долги на сумму девять милрд рублей.

О том, что в Грозном остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество, ранее сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. В октябре 2018 года из-за долгов местных жителей за коммунальные услуги Кадыров уволил четырех префектов Грозного.

Мнение Кремля

21 января пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось комментировать обращения ряда регионов России с просьбой списать долги за газ, как это было сделано ранее для потребителей из Чеченской Республики. По словам Пескова, это очень сложный вопрос.

Песков также заявил, что этот вопрос нельзя рассматривать в отрыве от интересов компаний и в тоже время интересов людей.