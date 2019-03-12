Как производитель домашней одежды из Барнаула намерен покорить российский рынок

Два года назад в Барнауле появилось небольшое производство домашней одежды под брендом Alpalazone. Марку сразу решили развивать по высоким стандартам крупных брендов и в перспективе вырастить из нее федеральный проект. За короткое время компания достигла впечатляющих результатов — открыла семь магазинов, увеличила выручку в четыре раза, а объем производства в 25 раз. Совладелица компании Альбина Шоль рассказала altapress.ru, как хорошо продуманный бизнес-план превратился в успешное предприятие.

Краткое содержание

Когда Альбина Шоль и ее брат Павел Видмер задумали открыть производство домашней одежды, у них уже был опыт в бизнесе. Более 10 лет они развивали в Барнауле магазины марки Palmetta и сеть мультибрендовых салонов нижнего белья.

Собственный проект обсуждали и вынашивали не один год, так как понимали, что успешный бизнес — это целая цепочка звеньев, которые нужно правильно выстроить. Если проблемы возникнут хотя бы на одном участке, то все предприятие может провалиться.

Альбина Шоль,

совладелица компании Alpalazone:

Сотрудничать с поставщиками, конечно же, намного проще. Тебе нужно только выбрать их, закупить продукцию, открыть магазины в хороших местах и продавать. Когда запускаешь свое производство, то продумать нужно огромное количество деталей.

Ниша в зоне риска

Идея открыть производство одежды для дома родилась из общения с покупателями уже работавшей сети салонов нижнего белья.

Магазин Alpalazone. Анна Зайкова.

Альбина Шоль,

совладелица компании Alpalazone:

Мы увидели, что современные женщины покупают белье не потому, что оно у них кончилось и им нечего носить, а больше для удовольствия. Так же они относятся и к выбору домашней одежды. Им важно быть красивыми не только на работе, но и дома. Донашивать то, что не наденешь на прогулку или в офис, многим уже не хочется.

Ассортимент домашней одежды в мультибрендовых магазинах Альбины и Павла был небольшим. Подходящих для местного рынка поставщиков оказалось мало. В основном они делились на два типа: предлагали недорогие изделия очень низкого качества (Китай) либо качественные, но слишком дорогие (Италия). Тот или другой вариант не устраивал ни предпринимателей, ни покупателей.

Альбина Шоль,

совладелица компании Alpalazone:

Производителей домашней одежды не так много, потому что ниша рискованная. В ней очень важно соблюдать баланс цены и качества. Всем понятно, что те же джинсы точно купит каждая женщина, потому что без них не обойтись. С одеждой для дома все сложнее. Нужно тонко чувствовать, сколько денег нашей покупательнице будет не жалко отдать за домашнюю футболку. Но сделать вещь такого качества, чтобы девушке захотелось вернуться в магазин снова.

Магазин Alpalazone. Анна Зайкова.

Целевую аудиторию для марки Alpalazone выбрали широкую — это женщины от 21 до 50 лет, которые ведут активный образ жизни и интересуются модой. Бренд массовый и ориентируется на «самые ходовые» размеры: средний рост — 165 см, размерный ряд — 42−56.

Машинки с выставки

У Альбины и Павла был собственный стартовый капитал на открытие бизнеса, также они воспользовались господдержкой — получили грант 500 тыс. рублей.

Альбина Шоль,

совладелица компании Alpalazone:

Мы написали очень реалистичный бизнес-план и были уверены в себе. Поэтому победа в конкурсе на грант нас не удивила. Нам было очевидно, что некоторые начинающие предприниматели еще витают в облаках и плохо представляют себе, как реализовать идею на практике. В нашем случае такая проблема отсутствовала.

Альбина Шоль , совладелица компании Alpalazone. Анна Зайкова.

Поставщиков швейного оборудования, тканей и фурнитуры предприниматели нашли на крупной отраслевой выставке. Они закупили профессиональные швейные машины, многие из которых заточены на выполнение какой-то одной операции — определенных строчек, закрепления швов и нитей, работы с отдельными материалами и так далее. Это немецкое оборудование, но собирают его в Китае и в России.

Ткани для Alpalazone закупают в основном у турецких поставщиков, фурнитуру и кружево — у латвийских. По словам Альбины Шоль, российских производителей с достойным качеством продукции в этой сфере пока что очень мало.

Для первого цеха предприниматели арендовали помещение площадью 40 кв. метров, сейчас площади расширились до 200 «квадратов». Самой сложной задачей на этапе открытия оказался поиск ключевых сотрудников: технолога, мастера и конструктора-закройщика.

Магазин Alpalazone. Анна Зайкова.

Швеи тоже подходили не все, к ним предъявлялись особенные требования. На массовом производстве требуются опытные «набитые руки», чтобы обеспечить высокую скорость и хорошее качество одновременно. Те, кто специализируется на пошиве штучных изделий в ателье, сразу исключались.

К разработке моделей одежды подключили нескольких дизайнеров-фрилансеров. Однако сотрудники предприятия создают их и сами на основе отзывов и предложений покупателей.

Альбина Шоль,

совладелица компании Alpalazone:

Я не вижу смысла держать дизайнера в штате. У каждого из них свой стиль, а нам бы хотелось видеть в магазинах разнообразный ассортимент. Поэтому нам удобно привлекать сторонних специалистов.

Магазин Alpalazone. Анна Зайкова.

Модные коллаборации

Один из ключевых моментов любого бизнеса — это организация сбыта. Владельцы Alpalazone сразу решили, что не будут развивать оптовое направление, а создадут собственную розничную сеть брендированных салонов. Это позволило не строить склад, так как запасы товара хранить не требовалось, и напрямую получать обратную связь от покупателей.

Альбина Шоль,

совладелица компании Alpalazone:

Наша цель — создать марку федерального уровня и размещать салоны на хороших местах в торговых центрах. Для этого необходима качественная визуализация. Название придумывали долго. Слова, которые уже существуют, сложно зарегистрировать как товарные знаки. Поэтому мы составили новое слово: Al и Pa — это первые слоги наших с Павлом имен, а la zone — это «зона, территория» по-французски. Интерьер магазина и полиграфию нам сделали профессиональные дизайнеры.

Магазин Alpalazone. Анна Зайкова.

Процесс организации производства и поиска мест под салоны шел параллельно, поэтому бизнес удалось «собрать» в короткий срок.

Значимая часть сервиса Alpalazone — это общение продавцов с покупателями. Продавцы нацелены на то, чтобы рассказывать о новой марке, помогать ориентироваться в ассортименте, отвечать на вопросы и собирать устные пожелания по моделям, цветам и другим нюансам товара и обслуживания. После этого они заполняют бланк обратной связи, где отражают пожелания покупателей.

На основании этой информации производитель разрабатывает новые коллекции, придумывает акции и другие активности. Кроме того, такой подход позволяет создавать базу постоянных клиентов.

Альбина Шоль,

совладелица компании Alpalazone:

Успех зависит от множества разных мелочей. На качество готового изделия влияет все: ткань, нитки, фурнитура, обработка швов, принты и так далее. Также очень важен сервис и комфорт покупателя. Если просядет какая-то одна деталь, то хороших продаж не будет. У нас в компании это понимают все, и работают на общий результат.

Магазин Alpalazone. Анна Зайкова.

Ассортимент магазинов обновляется очень часто. Новинки поступают каждую неделю. Это небольшие капсульные коллекции, изделия из которых можно по-разному комбинировать.

Альбина Шоль,

совладелица компании Alpalazone:

Приятно, когда женщины приходят к нам, чтобы подобрать футболку к бриджам, купленным у нас же. Им важно, чтобы вещи сочетались по стилистике и цвету. Поэтому мы стараемся выпускать самые разные модели — от простых, спокойных до ярких, нестандартных.

Марка продвигается в Instagram, дает рекламу в 2ГИС, а также использует необычные для региональных производителей ходы. Например, приглашает в магазин стилистов, которые консультируют покупательниц. Недавно в Alpalazone организовали первую коллаборацию — сейчас это тренд в мире высокой моды и популярного масс-маркета.

Магазин Alpalazone. Анна Зайкова.

Альбина Шоль,

совладелица компании Alpalazone:

В прошлом году нам позвонила Яна Матвейко, известный в Алтайском крае визажист. Ей понравился наш костюм для отдыха, и у нее появились дизайнерские идеи для небольшой коллекции таких костюмов. Яна сказала, что ей было бы приятно выпустить коллекцию вместе с нами. Мы с удовольствием приняли это предложение. Созданные совместно костюмы до сих пор пользуются популярностью.

Завоевать интернет и Сибирь

Компания вышла на рентабельность очень быстро — за несколько месяцев. Основная причина заключалась в том, что весь цикл от производства до сбыта работал четко. Не оставалось никаких запасов товара — все сразу шло в магазины. Не было отсрочек платежей — покупатели рассчитывались за одежду в торговых точках. Объем производства рос стремительно: от 200 отшитых изделий в месяц предприятие дошло до 5 тыс. штук.

Магазин Alpalazone. Анна Зайкова.

В этом году Alpalazone планирует дальше расти и уже присматривается к соседним регионам — Новосибирску, Кемеровской области. Предприниматели изучают рынок, арендные площади в торговых центрах и к концу года намерены открыть там магазины.

Еще в планах развитие онлайн-торговли — недавно компания запустила интернет-магазин и делает первые попытки продавать дистанционно. В этом направлении бизнесмены тоже видят большой потенциал.

Ассортимент также будет развиваться: новая цель — изготовление нижнего белья для женщин. Сейчас в магазинах представлены кружевные корсетные коллекции другого производителя. В Alpalazone собираются сделать собственную линейку и уже закупают оборудование для ее производства.

Компания Alpalazone в цифрах

Более 200 моделей домашней одежды в ассортименте производителя.

Около 20 сотрудников работают на предприятии.

5 тыс. изделий в месяц — объем производства.

2 млн рублей в месяц — выручка предприятия.

Что известно об Альбине Шоль

Альбина Шоль , совладелица компании Alpalazone. Анна Зайкова.

Альбина Шоль родилась 12 мая 1984 года в Бийске. Высшее образование получила на экономическом факультете АлтГУ. После вуза три года работала маркетологом в фитнес-клубе «Аврора». Потом вместе с братом начала развивать собственный бизнес — сеть салонов нижнего белья. В 2016 году партнеры открыли производство домашней одежды под брендом Alpalazone.

Альбина Шоль замужем, у нее двое детей. Хобби — фитнес и горные лыжи.