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19 июня 19°C

Как будет проходить IT-форум «Электронная неделя на Алтае»

С 22 по 30 июня в Алтайском крае пройдет большой образовательный форум «Электронная неделя на Алтае-2019». В этом году ему исполняется 8 лет.

Парк роботов в Барнауле.
Парк роботов в Барнауле.
Надежда Тиунова

В программе форума запланировали 10 мероприятий. Все они направлены на обучение эффективному использованию информационных технологий в различных сферах деятельности. В частности, руководители компаний обсудят необходимость сотрудничества с SMM-специалистами.

Традиционно форум стартует со слета «ИТ-тимуровцев». Уникальность проекта в том, что его участники — школьники в возрасте от 9 до 17 лет и люди «серебряного возраста». В рамках форума школьники обучат пенсионеров правильно пользоваться Интернетом.

Интересной обещает быть демонстрационная площадка «Робототехника XXI века», в рамках которой состоятся три мастер-класса. Они посвящены основам конструирования и электроники.

Также у участников форума будет возможность посетить конференцию «WOW digital», в которой эксперты раскроют вопросы особенностей переговорных коммуникаций, расскажут, как правильно провести подготовку к переговорам и многое другое.

Особый интерес представляет формат деловой игры по запуску проекта продвижения товаров и услуг в соцсети «ВКонтакте». Игра зародилась именно на форуме и представляет собой, как утверждает идейный вдохновитель «Электронной недели» Татьяна Басаргина, «запуск участниками собственных проектов по продвижению товара либо услуг в автоматизированной системе маркетинга «Социальный интеллект».

Также все участники и гости форума смогут принять участие в круглых столах по digital-темам и в соревнованиях по компьютерной безопасности. С полной программой конференции можно ознакомиться на сайте «Электронная неделя-2019».

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