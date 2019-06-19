Компания VELES уже становилась героем публикации в прессе. В феврале 2018 года наши журналисты посетили завод в Павловске, чтобы попытаться раскрыть феномен Татьяны Филидовой, которая с 2012 года эффективно управляет большим производством и за это время сумела вывести его «в плюс». Тогда VELES только готовился поставить свой первый агрегат в Германию — страну, где конкурентов хоть отбавляй и своих брендов хватает. Что изменилось в жизни компании за прошедшие полтора года — в нашем материале.

Татьяна Филидова , генеральный директор компании VELES

Сегодня VELES работает с 55 дилерами в России и Европе, продуктовая линейка выросла до 46 моделей, количество экспортированных агрегатов приближается к 500 единицам. Технику VELES можно встретить на полях Казахстана, Монголии, Киргизии, Румынии, Молдавии, Болгарии, Германии, Голландии.

VELES лидирует по объемам производства техники для аграрного сектора в России, нарастив долю рынка до 15%* и опередив 36 конкурентов. За пять лет производство выросло с 230 до 940 агрегатов в год. Компания успешно развивает собственный бренд, и о качественной сельхозтехнике из Сибири узнают все больше фермеров в разных странах.

Особенной гордостью VELES стал агрегат для возделывания спаржи — набирающей во всем мире популярность культуры. На одной из выставок фермер из Германии посетовал, что его страна, занимающая второе место по выращиванию спаржи в мире, до сих пор не создала машину для ее обработки. Конструкторы VELES разработали устройство, впечатлившее иностранцев. Сегодня агрегаты родом из Сибири, где спаржу не выращивают, возделывают ее на европейских полях. Кстати, о полях. Изначально техника VELES создавалась под российские масштабы и была нацелена на высокую надежность. В Европе поля не такие бескрайние, и это дает дополнительные преимущества: агрегаты в тех условиях работают даже дольше, чем у нас, а стоит VELES дешевле импортных аналогов.

Как VELES совершенствует производство архив АО «ТД «Велес»

Двойной контроль

Каждый год специалисты предприятия разрабатывают от восьми до 12 новинок с учетом современных требований рынка. Новые разработки проходят двойные испытания. Сначала это заводские тестирования на полях алтайских фермеров, которые в течение сезона активно эксплуатируют агрегаты и выносят свой вердикт, дополненный дельными советами. Мнения учитывают, а новинку дорабатывают. Затем наступает очередь второго этапа — государственных испытаний. Только после этого компания принимает решение о запуске модели в серийное производство. Далеко не все предприятия решаются на столь долгий путь из-за финансовых и временных затрат.

Работа над ошибками

В 2018 году компания продолжила работать над качеством. Важным пунктом стали отзывные кампании. Далеко не все производители любят говорить об этом. Но работая на имя, от этого не уйти. Например, когда поступила информация о дефекте закупленных подшипников, было принято решение превентивно заменить более 300 узлов борон в девяти регионах России.

Чтобы избежать повторения ошибок и не тратить время на их исправление, компания внедрила систему менеджмента качества, принципы которой руководители VELES уже активно применяли внутри своих подразделений. Сама подготовка документации заняла 1,5 года, и в 2018-м компания получила аккредитацию по международным и российским стандартам. Сертификацией занималась швейцарская организация SGS — международный орган, который котируется в Европе. Меньше чем за год VELES прошел сертификацию по российскому и мировому образцам. Внедренная система ISO 9001 помогает оптимизировать бизнес-процессы на предприятии и наладить выпуск качественной и безопасной продукции.

Кроме этого, в 2019 году VELES продолжит работу по реализации важнейшего национального проекта по повышению эффективности производства.

Как VELES совершенствует производство архив АО «ТД «Велес»

Кадровый вопрос и кадровый ответ

Именно формирование грамотной стратегии управления персоналом помогло компании VELES выйти на лидирующие позиции. Этот принцип остается одним из главных и сегодня, с некоторыми поправками на ситуацию. Растущее производство нуждается в постоянном расширении штата. Если пять лет назад штат сотрудников составлял 118 человек, то сейчас насчитывает 331 и продолжает расти. Ежегодный прирост составляет порядка 12%. Потребность в новых кадрах связана с постоянным ростом производства. Сегодня заводу VELES нужны и квалифицированные рабочие, и технические специалисты. Для работы с зарубежными рынками в отделе развития открыта вакансия специалиста по продажам на экспорт.

В VELES активно развито наставничество, действует программа внутреннего кадрового резерва. Работники проходят повышение квалификации и получают новые навыки. При необходимости это могут быть курсы иностранного языка, профессиональное обучение. VELES дает возможность расти и развиваться вместе с компанией. Уже действующих сотрудников не ограничивают в возможности карьерного роста, вплоть до кардинальной смены поля деятельности.

В поиске сотрудников отлично помогает «сарафанное радио». Действует акция «приведи друга — получи премию». VELES популярен у соискателей за счет соцгарантий, удобной доставки до места работы и, разумеется, стабильной зарплаты. Она зачастую выше средних показателей оплаты труда по краю.

Как VELES совершенствует производство. архив АО «ТД «Велес»

Поле не пахано

Перед VELES стоит задача расширить свое влияние на новых рынках, не забывая про уже освоенные. В компании отмечают, что аграрный сектор большой, и всегда есть к чему стремиться. В обозримом будущем доля экспорта будет доведена до 20% за счет поиска новых партнеров, расширения дилерской сети, изучения и удовлетворения требований локальных рынков.

Максим Остапенко,

директор по продажам и маркетингу:

Широта продуктовой линейки VELES позволяет быть востребованными на большинстве рынков мира. Несмотря на это, фокус по-прежнему направлен на Россию, однако все больше и больше ресурсов и времени мы стараемся инвестировать в развитие европейского направления. Там другая конкуренция, а это требует от нас неустанного развития, недаром оно стало одной из базовых ценностей в компании.

Что еще помогает

В VELES привыкли действовать с учетом существующей экономической ситуации, используя ее во благо. В 2014 году Россия взяла курс на импортозамещение, и компания подстроилась под изменившиеся потребности рынка. Модельный ряд техники VELES позволяет выполнять все операции с почвой — вспахивать, бороновать, готовить к посеву, бороться с сорняками, прикатывать, дисковать и обрабатывать после уборки урожая. Помогает также постановление правительства РФ № 1432, согласно которому производители получают субсидии, а аграрии экономят 15−20% на покупке отечественной техники, способной, как показывает время, успешно конкурировать с мировыми брендами.

VELES слаженно взаимодействует с государством, активно пользуется средствами господдержки. К примеру, участие в первой для компании выставке в Ганновере стало возможно за счет субсидий в рамках поддержки экспортной деятельности.

Как VELES совершенствует производство архив АО «ТД «Велес»

Факт

На «Дне сибирского поля — 2019» VELES не только продемонстрирует возможности своей техники. Впервые в истории форума на площадке будут работать HR-менеджеры компании. Они проконсультируют соискателей по вопросам трудоустройства и будут принимать на работу буквально в полевых условиях.

Справка

В 2017 году VELES впервые участвовал в крупнейшей выставке отрасли — Agritechnica в немецком Ганновере. Ежегодно на это мероприятие съезжаются порядка 450 тыс. гостей, что сопоставимо с населением самого Ганновера. Продукция VELES получила высокие оценки экспертов и участников рынка.

Татьяна Филидова

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В 2017 году генеральный директор завода Татьяна Филидова была признана «Лучшим менеджером» по версии ИД «Алтапресс». В 2019-м она одержала победу в краевом конкурсе «Лучший предприниматель года», став первой женщиной в истории премииполучившей этот высокий титул.

В рамках того же конкурса компания VELES была признана лучшей в номинации «Экспортер года».

*На основании статистики Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) по состоянию на апрель 2019 года.