Когда и кому будут выплачивать компенсации по вкладам, обесценившимся в 1991 году?

Надежда Петровна из Усть-Пристани обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Я уже больше 27 лет жду, когда мне компенсируют денежный вклад в банке, который обесценился в 1991 году. Когда начнутся выплаты?»

Сколько денег выделяют на выплату компенсаций по вкладам

Средства на выплату компенсаций по вкладам, размещенным до 1991 года в Сберегательном банке РФ, заложены в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов — по 5,5 млн рублей на каждый год.

Кому полагаются компенсации по вкладам

Вкладчикам-гражданам РФ, родившимся до 1991 года, а также их наследникам. При этом размер выплат наследникам не уменьшается на сумму ранее полученной компенсации на оплату ритуальных услуг.

Как будут выплачивать компенсации по вкладам в 2019 году

В 2019 году компенсации будут выплачивать гражданам РФ по 1945 год рождения включительно, а также их наследникам. Сумма выплат составит трехкратный размер остатка вкладов в Сберегательном банке РФ по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования РФ по состоянию на 1 января 1992 года исходя из их номинальной стоимости.

Размер трехкратной компенсации также зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

Гражданам РФ 1946−1991 годов рождения и их наследникам выплачивается компенсация в двукратном размере. По вкладам в Сберегательном банке РФ, закрытым в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, выплат не будет.

Сколько денег потеряли россияне

Согласно данным правительства РФ, общая сумма вкладов в Сберегательном банке РФ на 20 июня 1991 года составляла около 315,3 млрд рублей. Общее число вкладчиков Сбербанка оценивалось в 40 миллионов человек.