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19 июня 19°C

270 компаний, цифровые технологии и герефорды. Как пройдет «День сибирского поля» на Алтае

Агропромышленная выставка «День сибирского поля» обещает стать самым грандиозным деловым событием этого лета. В ней примут участие представители более 270 компаний из 31 региона России. Они продемонстрируют последние достижения науки и бизнеса в сфере АПК. Алтайский край традиционно принимает эту выставку 19−20 июня.

Агрофорум "День Сибирского поля - 2018".
Агрофорум "День Сибирского поля - 2018".
Дмитрий Лямзин

Ежегодный форум «День Сибирского поля» вновь пройдет в Сибирском агропарке, на 37 километре Павловского тракта. По предварительным оценкам, ее посетят около 20 тысяч человек.

Свою продукцию на форуме презентуют все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края. Организаторы обещают: за два дня на площадках форума будет представлен весь спектр сельскохозтехники. Гостям покажут около 20 новых моделей от алтайских производителей. Это местные компании, которые входят в Алтайский кластер аграрного машиностроения.

На выставке &quot;День Сибирского поля-2013&quot;. Техника &quot;Агримакса&quot;.
На выставке «День Сибирского поля-2013». Техника «Агримакса».
Олег Богданов.

В этом году наиболее представительными международными делегациями станут компании из Кореи и Германии. Они активно принимают участие в форуме не только как «гости по обмену опытом», но и как поставщики высококачественной агротехники.

Изюминкой форума станет презентация современной техники, оснащенной цифровыми технологиями. Традиционно запланирована демонстрация технических возможностей комбайнов, сеялок, почвообрабатывающих комплексов, машин для защиты растений и пр. Качество их работы будет оцениваться в полевых условиях.

День сибирского поля-2018
День сибирского поля-2018
Дмитрий Лямзин

Другими главными темами форума 2019 года станут растениеводство и животноводство.

В рамках развития растениеводства запланирована презентация новых сортов семян, средств защиты растений, удобрений и биопрепаратов. Особое внимание уделяется цифровым технологиям в сфере АПК. Напомним, Алтайский край был выбран в прошлом году правительством РФ в качестве пилотного региона по реализации этого проекта. Данной теме посвящен круглый стол «Цифровая трансформация сельского хозяйства».

Что касается животноводства, то 20 июня на форуме пройдет совещание Национальной ассоциации заводчиков герефордского скота. Главным же зрелищным событием станет выставка племенных животных — рекордсменов в молочном производстве. Гости из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также отечественные фермеры смогут не только оценить «алтайскую буренку», но и увезти ее с собой. Крупный рогатый скот молочной и мясной продуктивности, выведенный на Алтае, еще никому не помешал.

День сибирского поля-2018
День сибирского поля-2018
Дмитрий Лямзин

Программа форума

План агропарка

План экспозиций

Карта проезда

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