Кредитный портфель банка «Открытие» на Алтае достиг 10 млрд рублей

Рост портфеля банка в регионе по итогам 1 квартала 2020 года составил 178% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Наибольшую динамику показало розничное кредитование — в сумме портфель по ипотеке, кредитам наличными и кредитным картам вырос почти в три раза и составил 2,9 млрд рублей. Почти в два раза вырос портфель кредитов малому и среднему бизнесу — до 2,8 млрд рублей. Портфель кредитов крупному бизнесу вырос в полтора раза и составил 4,4 млрд рублей.

За первые три месяца 2020 года банк «Открытие» в Алтайском крае выдал населению и бизнесу региона 2,5 млрд рублей заемных средств, что почти в два раза больше, чем за тот же период годом ранее. В розничном кредитовании банк выдал 1 378 кредитов на общую сумму 697 млн рублей. 215 жителей региона стали обладателями собственного жилья благодаря ипотечным программам банка «Открытие» — это в 2,6 раз превышает показатель выдач первого квартала прошлого года. На различные цели (ремонт, покупка мебели и техники, оплата обучения и т.п.) банк выдал в первом квартале 2020 года 566 кредитов на сумму 330 млн рублей, что почти вчетверо больше, чем в 1 квартале 2019 года. Востребованными оказались и кредитные карты — количество выдач увеличилось почти в пять раз и составило 597 карт.

Объем средств, выданных малому и среднему бизнесу региона, увеличился в три раза и составил 326 млн рублей. При этом количество активных клиентов выросло в полтора раза.

Корпоративному бизнесу банк выдал за 1 квартал 2020 года 1,1 млрд рублей, что на 115% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам 1 квартала депозитный портфель банка «Открытие» в Алтайском крае составил 9 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем за такой же период прошлого года. Самыми большими темпами рос портфель привлеченных средств от крупного бизнеса — с в четыре раза, до 2,7 млрд рублей. 3,8 млрд рублей приходится на розничные депозиты, 1,6 млрд — на вклады предприятий малого и среднего бизнеса.

Эльвира Вебер,

управляющий банком «Открытие» в Алтайском крае:

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 2020 года банк планирует поддерживать динамику привлечения и выдачи денежных средств на хорошем уровне, предлагая населению и бизнесу Алтайского края современные и технологичные банковские продукты на комфортных рыночных условиях.

ПАО Банк «ФК Открытие»