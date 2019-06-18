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19 июня 19°C

Крупная оптовая компания на Алтае подозревается в уклонении от уплаты налогов

Уголовное дело возбуждено следственным управлением Следственного комитета РФ по Алтайскому краю и отнесено к категории «особо важных».

Платежи, налоги.
Платежи, налоги.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Как сообщает официальный сайт СУСКа, по версии следствия, руководство юридического лица, применяющего общую систему налогообложения, «в результате создания фиктивного документооборота с недобросовестными контрагентами за налоговые периоды 2016−2018 годов не уплатило в бюджет более 70% полагающихся к уплате налогов в сумме более 6,5 млн. рублей».

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

В случае, если вина руководителя компании будет доказана, ему грозит штраф в размере от 100 до 300 тыс рублей либо лишение свободы на срок до двух лет В любом случае ему будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

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