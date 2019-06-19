Кудрин заявил, что тема борьбы с бедностью россиян становится «сверхострой»

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что проблема бедности в России стала «сверхострой». Он назвал техническими поправки в бюджет 2019 года, принятые в первом чтении, сообщает РИА Новости .

Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", — покомментировал Кудрин поправки в своем микроблоге.

Глава Счетной палаты отметил, что пока не видит взаимосвязи между бюджетными средствами и национальными целями, которые с помощью этих денег необходимо достигнуть, пишет bfm.ru.

«Даже такие поправки, как 78 миллиардов на транспорт или 51 миллиард на ЖКХ, не приводят к корректировкам целей. Деньги „живут“ своей жизнью, показатели — своей. На лекарства дают еще 5,3 миллиарда рублей, но цель по снижению смертности не меняют. Задача связать деньги и показатели так и не решена», — пишет Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты не исключил в России «социального взрыва» из-за бедности. Это мнение он высказал в эфире программы «Познер» на Первом канале.

По словам Кудрина, «бедность в России стала позором», поскольку в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с такими постоянно растущими зарплатами не должно быть такого числа бедных.

Важное уточнение

Позднее в своем микроблоге Кудрин уточнил некоторые цифры, прозвучавшие в интервью.

«Говорили о бедности, которую я считаю позором для нашей страны. Я назвал в интервью цифру в 12,5 миллионов, но имел в виду проценты. Более 12% бедных в стране — это около 19 миллионов человек. Им нужно помогать активнее», — пишет глава Счетной палаты.

Мнение Кремля

Между тем в Кремле не разделили опасений Кудрина насчет социального взрыва из-за роста нищеты, пишет «Интерфакс».

«Говорить о росте бедности в России в данном случае нельзя, а главное, что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного минимума первоочередной, и реализация многих нацпроектов имеет своей целью решение этой проблемы», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «формулировки насчет каких-то взрывов и так далее — мы не можем с этим согласиться». «Мы, скорее, относим это к эмоциональным проявлениям», — добавил он.

Коррекция

Впоследствии Алексей Кудрин заявил, что в РФ есть граждане, живущие за чертой бедности, которые могут «выражать свою позицию». Он выразил надежду на то, что это не приведет к протестным настроениям, сообщает РИА Новости.