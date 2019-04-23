30-летний «черный банкир» из Барнаула незаконно собрал полмиллиарда рублей

Жителя Барнаула организовал подпольный банк, за три года привлек от граждан 520 млн рублей и заработал на этом 25 млн. Теперь его будут судить за работу без лицензии, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2014 году 30-летний барнаульский предприниматель организовал на территории Алтайского края преступную группу из шести человек. До 2016 года этот коллектив совершал незаконные банковские операции. В частности, они предоставляли услуги по кассовому обслуживанию юрлиц, инкассации, а также делали переводы денег с последующим обналичиванием.

За эти финансовые операции преступная группа получала 3% до 7%.

Бизнесмен полностью признал свою вину. Следствие по остальным участникам группы продолжается.