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Экономика

Медведев планирует дать Алтаю гранты на ускоренное развитие

На совещании о социально-экономическом развитии регионов глава правительства России Дмитрий Медведев назвал наиболее болезненные точки страны, передает РБК. В их число вошла Республика Алтай. Для развития подобных регионов сейчас разрабатывают специальную стратегию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

«У нас есть такие субъекты, где ситуация наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика Алтай, сюда же относят Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву», — сказал Медведев. Он поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию этих субъектов.

«Причем речь не идет о том, что просто банально деньги в очередной раз выделить из резервного фонда правительства. Я это не исключаю, но это точно не главное, и это последнее, что можно сделать», — сказал он.

Программа должна предусмотреть грантовую систему поддержки, принятие инфраструктурных решений, создание территорий опережающего развития, особых экономических зон и работа по национальным проектам.

«Полагаю правильным по каждому из этих территорий, где вот такие сложности существуют, также еще закрепить куратора из федерального правительства. Просто человека, который будет, что называется, приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения», — добавил глава российского правительства.

Напомним, что 20 марта должность главы республики Алтай освободил Александр Бердников. Врио региона назначен Олег Хорохордин.


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