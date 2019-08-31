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Экономика

Медведев поручил создать комфортабельный пассажирский флот на Волге

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству разработать проект по созданию на Волге современного комфортабельного пассажирского флота, сообщил RT.ru.

Теплоход "Петр Алабин" на причале у села Булгары. Татарстан, июнь 2009 года.
Теплоход "Петр Алабин" на причале у села Булгары. Татарстан, июнь 2009 года.
Андрей Никитин

Медведев подчеркнул, что средний возраст волжских судов составляет около 40 лет.

Дмитрий Медведев,
премьер-министр России:

Инвестиции в строительство новых судов практически отсутствуют, так как стоимость их постройки велика, а рентабельность не такая высокая. Но всё равно нужно подумать об этом, что предпринять, чтобы такой пассажирский флот на Волге появился.

Он также призвал «сделать Волгу судоходной везде, где это возможно», обеспечив гарантированную глубину судового хода не менее четырёх метров.

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