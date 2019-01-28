Медведев повысил пособия российским ветеранам и инвалидам

«С 1 февраля 2019 года подписанным постановлением установлен коэффициент индексации в размере 1,043», — сказано в постановлении, подлисанном председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Годом ранее коэффициент был 1,025, пишет ura.ru. В пояснительной записке, опубликованной на сайте кабинета министров, уточняется, что, кроме пособий и компенсаций, у отдельных категорий граждан вырастут выплаты при обязательном социальном страховании от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.