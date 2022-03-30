Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что цены на сахар снизились, зато морковь — подорожала. Об этом он сказал во время пресс-конференции 30 марта.

«Сахар падает в цене. За последние два дня его стоимость уменьшилась на три рубля, однако подорожала морковка», — цитирует мэра «АиФ на Алтае».

Вячеслав Франк подчеркнул, что администрация регулярно продолжает мониторинг цен на социально значимые продукты. В этот список входит 24 наименования. При этом рост цен на эти категории удается удерживать.

Напомним, что за три недели марта после введения санкций западных стран цены в России подскочили на 6,2%. Больше всего подорожали сахар и репчатый лук.