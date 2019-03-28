Мэрия Барнаула и завод спорят в Верховном суде, кому ухаживать за памятником герою Великой Отечественной войны

Почему его надо оформить в собственность
С памятником геройски погибшему на войне Владимиру Смирнову, установленному у проходной станкостроительного завода, проблемы начались не сегодня. Еще в 2016 году жительница города пожаловалась в прокуратуру на то, что ремонт его сделали плохо — самовольно изменили внешний вид.
Меры тогда были приняты. Но чей он, этот памятник, яснее не стало.
Между тем, еще в 2001 году его поставили на госохрану как памятник регионального значения. Депутаты, принимая постановление об этом, рекомендовали местным властям закрепить за собой все памятники о войне.
Однако бюст Смирнову в реестре муниципальной собственности Барнаула так и не появился. За ним ухаживали заводчане, но вопрос, кто обязан нести бремя его содержания, так и не нашел ответа. Памятник, как оказалось, сирота.
Мэрия: собственником должен быть завод
И вот теперь КУМС пытается в суде добиться признания права собственности на памятник герою за «Холдинговой компанией «Станкостроительный завод».
Ведь в 2012—2015 годах компания и заводской профсоюз добросовестно, открыто и непрерывно осуществляли правомочия собственника памятника, утверждает представитель комитета. Причем в 2012 году участок, на котором стоит памятник, оформили в собственность фирмы «АктивХолдинг». Стало быть, ухаживали за памятником с ее разрешения.
Признать обелиск бесхозяйным объектом комитет не может — именно потому, что завод за ним ухаживал. В общем, как утверждал представитель комитета, с 2017 года в силу приобретательной давности (15 лет. — прим. altapress.ru) право собственности на объект культурного наследия возникло у «Холдинговой компании «БСЗ».
Завод: не надо перекладывать на нас бремя содержания
Но завод забирать памятник герою в собственность отказывается. Его аргумент: исковые требования комитета — это попытка перенести на коммерческую организацию бремя содержания объекта культурного наследия.
Кроме того, в 1992 году, когда завод проходит приватизацию, обелиск не включили в список приватизируемых объектов. К тому же, в 2018 году небольшой участочек земли непосредственно под памятником выделили, и его владелец от него официально отказался. И отказ зарегистрирован.
Суды: доводы завода весомее
Суды трех инстанций сочли эти и другие доводы представителей завода более аргументированными, а возникновение у него права собственности на памятник в силу приобретательной давности не доказанным.
Сейчас КУМС пытается оспорить решение кассации в Верховном суде, жалоба подана 26 февраля, и, очевидно, в ближайшее время должна быть рассмотрена.
Кто такой Владимир Смирнов
Владимир Смирнов родился в Барнауле в 1924 году, окончил шесть классов школы № 27. Недолгое время работал на эвакуированном станкостроительном заводе токарем. Затем его призвали в армию.
Из определения арбитражного суда:
В Красную Армию призван в августе 1942 года, а 4 ноября 1943 года гвардии старший сержант Владимир Смирнов в бою у деревни Лиозно Витебской области Белоруссии закрыл своим телом амбразуру вражеского пулемета, награжден Золотой Звездой Героя посмертно.
Пожертвовав своей жизнью, Смирнов своевременно прикрыл роту от флангового огня противника, пишет Википедия.
В Барнауле его именем названа улица. Памятник перед станкостроительным заводом открыли в 1984 году, его архитектор Т. Зенкова, скульптор В. Рублев.