«Мы ни при чем»: директор единственного на Алтае сахарного завода оправдался за рост цен

По итогам 2018 года сахар вошел в число наиболее дорожающих продуктов питания. Еще в сентябре стоимость этого продукта на Алтае была на уровне 38−40 рублей за кг, в декабре — уже 46−48 рублей. По словам директора «Черемновского сахарного завода» Александра Фадеева, на процесс ценообразования предприятие не влияет.

Александр Фадеев,

директор «Черемновского сахарного завода»:

Показатели по ценам нам доводятся. Эти данные формируются для всех территорий. Наша задача — произвести качественную продукцию и отправить ее по разнарядке.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья Анна Зайкова

Ранее предшественники Фадеева на посту директора ЧСЗ объясняли, что цена на сахар складывается в Краснодаре, где располагается основная масса крупных предприятий. В соответствии с транспортной составляющей цена пересчитывается на среднюю полосу России, на Сибирь и на другие регионы.

При этом, по словам Александра Фадеева, затраты у предприятия увеличиваются повсеместно. Речь идет о росте цен на ГСМ, уголь, газ, фильтрующие материалы для производства.

Исключение в этом плане составляет только электроэнергия. Завод имеет собственную ТЭЦ и полностью обеспечивает свои потребности по электричеству.

Что говорят другие эксперты?

С декабря 2018 года в пяти регионах России отмечалось снижение цен. По мнению Евгения Иванова, ведущего эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка, с января таких регионов станет больше.