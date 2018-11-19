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Экономика
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Минсельхоз обозначил свою позицию насчет введения акциза на колбасу

Минсельхоз не поддержал идею введения акциза на колбасные изделия. Ведомство видит в этом предложении ценовые риски для потребителя, сообщает агентство «Говорит Москва».

Колбаса "Докторская с маслицем".
Колбаса "Докторская с маслицем".
Дмитрий Лямзин

Ранее сообщалось, что экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на колбасные изделия. Авторы инициативы отмечают, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Вырученные от акцизов средства, по данным «Известий», предлагается направить на удешевление продуктов здорового питания.

Предложение о налоге, который составит порядка 160 рублей на 1 кг продукта, представлено в отзыве совета на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография».

Минздрав уже поддержал введение такого налога, писало издание. Отмечалось, что это может привести к подорожанию колбасных изделий на 30%.

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