Минтруд не нашел нарушений в указе главы Якутии о запрете работы для мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году в регионе будет запрещено привлекать к некоторым видам работ мигрантов. Это вызвало возмущение у представителя киргизов в России, однако Минтруд не увидел нарушений в этих действиях.

Обладателям паспортов других государств отныне нельзя будет работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры; на производстве продуктов питания, напитков и одежды, пассажиро- и грузоперевозках; оказывать медицинские услуги, преподавать, а также заниматься научными исследованиями и разработками на территории Якутии, пишет Газета.ру.

Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что этот указ идет вразрез с договором в рамках Евразийского экономического союза и российским законодательством и пообещал, что попросит разобраться в ситуации Владимира Путина.

Однако в пресс-службе Минтруда России уже заявили, что высшее должностное лицо субъекта РФ вправе ежегодно с учетом необходимости и особенностей рынка региона устанавливать запрет на привлечение иностранных граждан на работу.

Подписание указа произошло после волненияй, которые прошли в регионе после того, как гражданин Киргизии, находившийся на заработках в Якутии, похитил и изнасиловал местную жительницу. Местные жители выступили против мигрантов. Однако в аппарате главы Якутии попросили не связывать действия Айсена Николаева с этими событиями, пишет ТАСС.

«Указ касается только патентов. Под него не попадают высококвалифицированные специалисты, граждане Евразийского союза: Киргизии, Армении, Белоруссии. Это только патенты по упрощенной системе. Разрешение на работу в должном порядке они могут получать», — заявили чиновники.

Запретными для иностранцев в Якутии стали 33 области экономики.