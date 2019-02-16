Минтруд предлагает увеличить пособия работникам обанкротившихся предприятий

«При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двукратного среднего заработка», — говорится в документе.
Также предлагается выплачивать работникам ликвидируемых организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пособие в размере трехкратного среднего заработка.
В настоящее время в России в случае ликвидации предприятия увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка.
Согласно Трудовому кодексу, за ним также закрепляется «средний месячный заработок» на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.