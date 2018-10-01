Модернизация: вице-премьер рассказала об этапах изменения формулы пенсии

Порядок установления коэффициентов для формулы расчета пенсий пройдет модернизацию с 1 января 2019 года и после 2025 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Стоимость пенсионного коэффициента на ближайшие шесть лет «уже четко фиксируется», и любой россиянин сможет подсчитать, в каком объеме будет установлена или повышена его пенсия, пишет ТАСС.

«Далее, начиная с 2025 года, эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров, чем тот, который действовал сейчас. Одним словом, сейчас этот период времени будет использован, в том числе, на дальнейшую модернизацию той пенсионной формулы, которая существовала в законодательстве до 1 января 2019 года, то есть сейчас будет первая модернизация, потом вторая», — сказала Голикова.

Баллов нет

Вице-премьер обратила особое внимание, что в пенсионном законодательстве нет понятия «балла».

«У нас нет баллов, у нас есть коэффициент, который теперь жестко устанавливается в законе, его стоимость на предстоящие шесть лет. И за этот период времени уже сейчас происходит трансформация, потому что происходит отказ от той методологии расчета, которая действовала ранее, и следующий этап — это новая трансформация этой системы», — сообщила вице-премьер. Дисбаланс Балльная формула содержит дисбаланс: пенсионный балл индексируется по уровню инфляции, что в долгосрочной перспективе приводит к завышению пенсионных обязательств, кроме того, формула непонятна. Наконец, она слишком зависит от зарплаты: работник бюджетной сферы с низкой зарплатой обречен на низкую пенсию. О том, что балльная пенсионная система может быть изменена, Голикова сообщала еще в июне. Она называла это решение «сложным», но отмечала, что принять его необходимо.

Ранее эксперты предложили изменить систему формирования пенсии, учитывая при ее расчете заработок и стаж, чтобы вернуть связь пенсии с трудовым вкладом работника, пишет polit.ru.