Морковь и огурцы подешевели в Алтайском крае

В Алтайском крае началось сезонное снижение цен на овощи, сообщили в минэкономразвития региона.

За неделю розничные цены снизились на морковь — на 11,9%, огурцы — на 9,2%, помидоры — на 6,5%, картофель — на 6,4%.

С начала августа огурцы подешевели на 22,3%, а морковь — на 21,2%, картофель сбавил в цене 16,8%, помидоры — 11,9%.

За неделю подешевела также мороженая рыба, молоко, творог, сливочное масло, полукопченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, смеси для детского питания, макароны, вермишель, мука и яйца.

Ранее сообщалось, что показатель инфляции в Алтайском крае ускорился за июль на 0,06% и достиг 7,74%. В этом отношении данная цифра выше и общероссийской (6,46%), и общесибирской (6,88%).