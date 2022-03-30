1 апреля
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Экономика

Московский инвестор запустит в Барнауле цех по производству дорожающей гречки

В сентябре 2022 года на барнаульском элеваторе, выкупленном два года назад московской компанией, может заработать крупоцех. По словам начальника Алтайпищепрома Александра Большакова, строительные работы завершены, оборудование закуплено.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов

Проект по переработке гречихи был анонсирован еще в 2020 году, когда компания «Вега-Инжиниринг» только выкупила актив в Барнауле. Однако реализовать его в кратчайшие сроки не удалось.

Сейчас, по словам Александра Большакова, высока вероятность, что осенью, с появлением зерна нового урожая, цех будет запущен.

«Строительные работы закончены, часть оборудование уже находится на площадке», — сообщил начальник Алтайпищепрома.

Осенью прошлого года он уточнял, что стоимость всего проекта может составить 120−130 млн рублей. Произошла ли сейчас переоценка необходимых инвестиций, не известно.

Барнаульский элеватор.
Барнаульский элеватор.
vk.com/dering07

Кто владеет объектом

7 апреля 2020 года элеватор у Алтайского края (он являлся краевой собственностью) выкупила московская фирма «Вега-Инжиниринг». За него было предложено 122,7 млн рублей. Такими образом, объект был продан по своей начальной цене.

О новом собственнике известно немного. По словам Александра Большакова, фирма занимается зернотрейдерством. В круг аффилированных структур входят два перерабатывающих предприятия на юге страны.

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