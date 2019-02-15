Московский суд арестовал руководителей старейшего инвестфонда по подозрению в краже 2,5 млрд

Помимо Калви, Владимирова, Дельпаля силовики задержали еще троих человек — директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера в области медиа Вагана Абгаряна и председателя совета директоров Вятка-банка Алексея Кордичева.
Их обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.
Речь идет о кредите, выданном в 2015 году банком «Восточный» «Первому коллекторскому агентству», и подписанном гендиректором бюро в 2017-м отступном.
Baring Vostok занимается инвестициями в России с 1994 года. Капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, а вложения в российскую экономику составили 2,8 миллиарда долларов.
Фонды Baring Vostok также являются акционерами интернет-магазина Ozon, девелоперской компании «Эталон», продуктового ретейлера «Вкусвилл», оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ — компании «ЭР-Телеком».
Также Майклу Калви принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.