На Алтае госинспекция приступила к «зачистке» рынка управляющих компаний

Арбитражный суд края вынес решение аннулировать лицензию у барнаульской управляющей компании «Жилищная сфера». Судебный процесс состоялся по заявлению государственной инспекции, которая сейчас требует в арбитраже лишить лицензии еще 12 УК. При этом часть ответчиков по искам ранее уже признаны банкротами, за время «жизни» они накопили большие долги кредиторам и по факту на рынке не работают.

УК-«пустышки»

«Жилищная сфера» получила лицензию на управление многоквартирными домами в сентябре 2016 года. 4 декабря 2018 года суд ее аннулировал. Основание одно: у этой УК длительное время нет домов в управлении, следует из протокола заседания лицензионной комиссии, опубликованного на сайте госинспекции.

В декабре арбитраж рассмотрит и другие аналогичные иски к «бездомным» УК. Лицензию госинспекция намерена аннулировать у компаний «Благодать», «Статус», «Тандем» (Барнаул), «Адмирал» (Бийск), «Наш дом» (Рубцовск), «Ремонтно-строительный участок» (Топчихинский район) и «Эдельвейс». Решения о подаче в суд для лишения их лицензии также принято лицензионной комиссией.

А на очереди — подача иска к УК «Червонная», решение принято комиссией в ноябре.

Лишение по-новому

Как объяснил altapress.ru член комиссии Виктор Патудин, в январе 2018 года вступили в силу изменения в порядок аннулирования лицензий управляющих организаций, принятые Федеральным законом № 485 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Виктор Патудин,

член лицензионной комиссии Алтайского края:

Согласно части 2 статьи 199 Жилищного кодекса РФ, орган госжилнадзора наделен полномочиями обратиться в суд, если в лицензии управляющей организации на протяжении шести месяцев нет ни одного дома под управлением.

Таким образом УК-«пустышки» будут с рынка удалять. Судя по материалам арбитража, это делается быстро: на подачу иска к «Жилищной сфере» и рассмотрение дела ушло полтора месяца.

Уже обанкротились

Между тем, среди УК, которых госинспекция намерена лишить лицензии, есть и обанкротившиеся и уже прекратившие работу: «Южком», «Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района Барнаула», МУП «Благоустройство Славгорода» и «Прогресс Плюс».

Все они задолжали кредиторам крупные суммы: в частности, «Прогрессу Плюс» при признании его банкротом сразу включили в реестр требований 59 млн рублей.

По тому же закону № 485, у управляющей компании, признанной банкротом, дома исключаются из реестра. После чего лицензия тоже аннулируется. И тоже через суд.

В аннулировании лицензий у УК-банкротов не видит смысла Михаил Олейник, конкурсный управляющий «Управляющей компании жилищного хозяйства Индустриального района Барнаула». Конкурсное производство в отношении этой компании открыто еще в январе, и в течение пары месяцев все ее дома проголосовали за выбор новой, говорит он. На рынке ее уже нет.

Впрочем, как бы там ни было, пока лицензию не аннулировали в суде, УК-банкроты формально имеют право на управление домами.

Бизнесмены не пострадают

Очевидно, что у жителей аннулирование лицензий у УК-«пустышек» и банкротов не вызовет проблем. Но, похоже, сложностей не будет и у бизнесменов-учредителей и руководителей. По крайней мере у части из них.

К примеру, Сергей Ярославцев, соучредитель УК «Тандем», чьи лицензию хотят аннулировать, руководит действующей управляющей компанией «Ренессанс». Директор УК «Эдельвейс» Иван Красилов — управляющий ТСН «На Профинтерна».

Директор и учредитель рубцовской УК «Наш дом» Андрей Коляда одновременно директор УК «Светлова». Алексей Коржов, руководитель «Ремонтно-Строительного участка», директор «Ремонтно-Строительного участка +".

А у депутата АКЗС Андрея Волкова, учредителя компании-банкрота «Прогресс Плюс», есть действующие управляющие компании «Лидер» и «Жилсервис».