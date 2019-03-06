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Экономика

На границе с Алтайским краем построят самый крупный за Уралом сырзавод

Россельхозбанк профинансирует строительство крупного молочного завода компании «ЭкоНива» в селе Пайвино Новосибирской области. Объект должен стать центром аграрного кластера, в который войдет и животноводческий комплекс на Алтае, активное строительство которого начнется осенью 2019 года.

Фестиваль "Дни алтайского сыра-2018".
Фестиваль "Дни алтайского сыра-2018".
Родочинская Евгения.

Мощности предприятия позволят перерабатывать до 1150 тонн молока в сутки. По информации пресс-службы Россельхозбанка, сумма инвестиций в строительство молочного завод составит без малого 19 млрд рублей.

Основным вырабатываемым продуктом станет сыр. Кроме того выпускать здесь будут творог, различную кисломолочную продукцию, например, кефир, йогурт, а также молоко и специальную сыворотку для производства детского питания.

В Барнауле проходит профессиональная дегустация сыра
В Барнауле проходит профессиональная дегустация сыра
Дмитрий Лямзин

Ранее Сергей Ляхов, региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг», рассказывал altapress.ru, что в 2018 году инвесторы выбрали площадку под будущее строительство, провели земельные работы, залили фундаменты, начали установку железобетонных конструкций.

Что происходит с комплексом на Алтае?

В феврале 2019 году основатель холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр высказался относительно животноводческого комплекса на Алтае.

Если все будет согласно нашим планам, осенью начнется строительство фермы в Алтайском крае. Таким образом, первых коров мы начнем доить примерно летом 2020 года, — сообщил г-н Дюрр.

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