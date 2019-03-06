На границе с Алтайским краем построят самый крупный за Уралом сырзавод

Мощности предприятия позволят перерабатывать до 1150 тонн молока в сутки. По информации пресс-службы Россельхозбанка, сумма инвестиций в строительство молочного завод составит без малого 19 млрд рублей.
Основным вырабатываемым продуктом станет сыр. Кроме того выпускать здесь будут творог, различную кисломолочную продукцию, например, кефир, йогурт, а также молоко и специальную сыворотку для производства детского питания.
Ранее Сергей Ляхов, региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг», рассказывал altapress.ru, что в 2018 году инвесторы выбрали площадку под будущее строительство, провели земельные работы, залили фундаменты, начали установку железобетонных конструкций.
Что происходит с комплексом на Алтае?
В феврале 2019 году основатель холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр высказался относительно животноводческого комплекса на Алтае.
Если все будет согласно нашим планам, осенью начнется строительство фермы в Алтайском крае. Таким образом, первых коров мы начнем доить примерно летом 2020 года, — сообщил г-н Дюрр.