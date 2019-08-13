На ТЭЦ Ярового завезли 4 вагона угольной жижи. Что делают власти?

На территорию ТЭЦ Ярового завезли резервный уголь, однако в нескольких вагонах партии находился перемешанный с водой угольный «продукт», больше похожий на жидкую грязь. Это следует из видео, распространенного по алтайским СМИ. Власти города уже выставили претензию компании-поставщику, ее представитель должен прибыть в Яровое 13 августа, сообщил глава города Виталий Самобочий.

Видеозапись приемки угля на ТЭЦ Ярового сделана ориентировочно 11 августа. На записи видно, как работник зачерпывает лопатой угольную массу, а она стекает вниз. Запись сопровождается соответствующими некорректными выражениями.

«Это, скорее всего, шлам, — предположил директор „Алтайского углеисследовательского центра“ Иван Переясловский». — использовать его в качестве топлива нельзя".

Как пояснили altapress.ru в пресс-службе краевого минстроя, уголь был закуплен на прямую дотацию, выделенную городу для пополнения резервного запаса муниципалитета.

Виталий Самобочий подтвердил эту информацию. Общая сумма контракта на поставку топлива в Яровое — 30 млн рублей, ее объем — 12 295 тонн, поставщик — компания «Беловоуглесбыт».

По словам главы, некачественное топливо содержалось в третьей партии, поступившей в город. В первых двух, в каждой из которых было 43 вагона, топливо соответствовало требованиям. В последней же партии, состоявшей из 27 вагонов, такой «промпродукт» содержался в четырех. Два вагона разгрузили на территории ТЭЦ, еще два (их выявили позже) остались не разгруженными.

При разработке угольных месторождений — выемке угля, его транспортировке и подъеме — используется вода. И, как предположил глава Ярового, в месте отправки топлива произошел технологический сбой, следствием чего и стала погрузка «жижи».

Виталий Смобочий сказал, что поставки некачественного угля время от времени имеют место, и в подобных случаях действия стандартные. Поставщику предъявляется претензия. Вместе с его представителями, комиссионно, составляется акт. В дальнейшем поставщик либо возвращает часть денег, либо производит допоставку взамен некачественного топлива.

Компании «Беловоуглесбыт» уже выставлена претензия, пояснил министр промышленности и энергетики Александр Климин.

По словам Виталия Самобочего, представители поставщика выехали в Яровое и 13 августа должны будут составить акт, где зафиксируют качество топлива. Самобочий также рассказал, что с поставщиком есть предварительная договоренность о замене четырех вагонов и поставке качественного угля.

На функционирование ТЭЦ Ярового требуется около 1,5 тыс. вагонов угля в год, сказал Виталий Самобочий.

А местные активисты сообщили altapress.ru, что в связи с поставками некачественного топлива в город намерены обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.