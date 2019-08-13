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14 августа 25°C

На ТЭЦ Ярового завезли 4 вагона угольной жижи. Что делают власти?

На территорию ТЭЦ Ярового завезли резервный уголь, однако в нескольких вагонах партии находился перемешанный с водой угольный «продукт», больше похожий на жидкую грязь. Это следует из видео, распространенного по алтайским СМИ. Власти города уже выставили претензию компании-поставщику, ее представитель должен прибыть в Яровое 13 августа, сообщил глава города Виталий Самобочий.

Уголь.
Уголь.
Олег Богданов

Видеозапись приемки угля на ТЭЦ Ярового сделана ориентировочно 11 августа. На записи видно, как работник зачерпывает лопатой угольную массу, а она стекает вниз. Запись сопровождается соответствующими некорректными выражениями.

«Это, скорее всего, шлам, — предположил директор „Алтайского углеисследовательского центра“ Иван Переясловский». — использовать его в качестве топлива нельзя".

Как пояснили altapress.ru в пресс-службе краевого минстроя, уголь был закуплен на прямую дотацию, выделенную городу для пополнения резервного запаса муниципалитета.

Виталий Самобочий подтвердил эту информацию. Общая сумма контракта на поставку топлива в Яровое — 30 млн рублей, ее объем — 12 295 тонн, поставщик — компания «Беловоуглесбыт».

По словам главы, некачественное топливо содержалось в третьей партии, поступившей в город. В первых двух, в каждой из которых было 43 вагона, топливо соответствовало требованиям. В последней же партии, состоявшей из 27 вагонов, такой «промпродукт» содержался в четырех. Два вагона разгрузили на территории ТЭЦ, еще два (их выявили позже) остались не разгруженными.

При разработке угольных месторождений — выемке угля, его транспортировке и подъеме — используется вода. И, как предположил глава Ярового, в месте отправки топлива произошел технологический сбой, следствием чего и стала погрузка «жижи».

Виталий Смобочий сказал, что поставки некачественного угля время от времени имеют место, и в подобных случаях действия стандартные. Поставщику предъявляется претензия. Вместе с его представителями, комиссионно, составляется акт. В дальнейшем поставщик либо возвращает часть денег, либо производит допоставку взамен некачественного топлива.

Компании «Беловоуглесбыт» уже выставлена претензия, пояснил министр промышленности и энергетики Александр Климин.

По словам Виталия Самобочего, представители поставщика выехали в Яровое и 13 августа должны будут составить акт, где зафиксируют качество топлива. Самобочий также рассказал, что с поставщиком есть предварительная договоренность о замене четырех вагонов и поставке качественного угля.

На функционирование ТЭЦ Ярового требуется около 1,5 тыс. вагонов угля в год, сказал Виталий Самобочий.

А местные активисты сообщили altapress.ru, что в связи с поставками некачественного топлива в город намерены обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

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