Наибольший уровень бедности в России зафиксировали в Сибири

Минтруд назвал три региона, где по данным за 2020 год зарегистрировали наибольший уровень бедности, сообщает ТАСС .

Данные о бедности представил замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев на пленарной сессии форума «Сообщество».

«Уровень бедности по РФ составляет 12,1%, при этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии», — отмечает агентство.

В России, по итогам 2020 года, насчитали 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума (12,1%).

Наибольший уровень зафиксировали в Туве (34,1%), Ингушетии (30%) и Кабардино-Балкарии (24,2%).

Ранее сообщали, что в Алтайском крае почти 20% населения получают меньше МРОТ, а менее половины «минималки» имеют 2,4%.