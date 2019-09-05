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Экономика

Налоговая служба скоро получит данные о банковских счетах россиян в Швейцарии

Федеральная налоговая служба России уже этой осенью получит данные о счетах россиян в швейцарских банках за 2018 год.

Флаг Швейцарии.
Флаг Швейцарии.
wikipedia.org

Стартует первый автоматический обмен финансовой информацией между Россией и Швейцарией, пишет РБК со ссылкой на доклад швейцарского правительства.

«В настоящее время нет никаких оснований полагать, что информация может быть использована не для изначальных целей (налогообложения), но мы будем внимательно следить за ситуацией», — отмечается в документе властей.

Автоматический обмен финансовой информацией необходим для борьбы с махинациями и отмыванием средств.

Изначально Швейцария откладывала такой обмен из-за риска утечки данных. Но 27 сентября сентября 2017 года парламент Швейцарии неохотно одобрил автообмен с Россией, пишет bfm.ru. Решение было принято с перевесом в 10 голосов.

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