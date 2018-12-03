Народное голосование-2018. Отдайте голос за самого успешного топ-менеджера Алтайского края

ИД «Алтапресс» проводит 17-й рейтинг-опрос « Менеджер года ». В этом году более 130 руководителей предприятий Алтайского края назвали журналистам «Свободного курса» и altapress.ru своих номинантов в общем голосовании. Кроме того, по традиции на отраслевых «круглых столах» были определены победители в номинациях. Теперь читатели нашего сайта могут выбрать «Народного менеджера 2017 года».

Редакции уже известно имя победителя, который получил наибольшее число голосов предпринимателей, принявших участие в опросе. Обладатель звания «Менеджер 2018 года» традиционно будет назван 11 декабря на торжественной церемонии. Читателям altapress.ru предлагается список из 12 руководителей, чьи имена участники опроса называли чаще всего. Выбирайте того, кто, по вашему мнению, достоин звания «Народный менеджер года». Фамилии публикуются в алфавитном порядке, независимо от количества набранных в ходе голосования баллов:

Бейфорт Павел (Вирт), Газукин Денис (Freematiq), Гачман Валерий (Грана), Герман Виктор (АЗПИ), Гордейчик Владимир (Магис-спорт), Комяков Андрей (Губернский лекарь, Строительная перспектива), Мудрик Сергей (Сибирия), Отмашкин Владимир (Союз), Приб Сергей (Алтайкрайэнерго), Савинков Максим (СиСорт), Тайчер Александр (Алгоритм), Филидова Татьяна (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения).

Голосование будет закрыто 10 декабря в 10:00.

В этом году участники опроса не могли голосовать за победивших в конкурсе в 2014-м Александра Ракшина, в 2015-м Вадима Смагина, в 2016-м Юрия Гатилова и Евгения Ракшина (он победил в 2017-м), которые входят в «Клуб чемпионов» и ожидают в нем победителя 2018 года. Участники этого клуба выбирают победителей в специальной номинации для представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним, что год назад в номинации «Народное голосование» по результатам опроса читателей altapress.ru победу одержал Сергей Приб (Алтайкрайэнерго), за год до этого победил Александр Терновой (Алтайские закрома), в 2015 году им стал руководитель группы компаний «СПТК» Альберт Лунев, а в 2014 году читатели выбрали Александра Поддубного (АНТ).

Победители рейтинг-опроса «Менеджер года — 2017»

I место, 13 голосов

Евгений Ракшин

II место, 11 голосов

Андрей Комяков (Строительная перспектива, Губернский лекарь)

III место, 9 голосов

Нодар Шония (Селф)

Победители в номинациях ( по результатам экспертных советов) 2017 года

«Промышленность» — Виктор Герман ( «АЗПИ»)

— Виктор Герман «АЗПИ») «Ресурсоснабжающие организации» — Игорь Лузанов ( СГК)

— Игорь Лузанов СГК) «Пищевая промышленность» — Владимир Анипченко ( Юг Сибири)

— Владимир Анипченко Юг Сибири) «Сельское хозяйство» — Павел Бейфорт ( Вирт)

— Павел Бейфорт Вирт) «Финансы» — Максим Волков ( Сбербанк)

— Максим Волков Сбербанк) «Строительство» — Владимир Отмашкин ( Союз)

— Владимир Отмашкин Союз) «Ритейл» — Елена Филипчук ( Новэкс)

— Елена Филипчук Новэкс) «Медицина и фармацевтика» — Федор Елфимов ( Санаторий «Россия»)

— Федор Елфимов Санаторий «Россия») «Информационные технологии» — Алексей Клушин ( Милеком)

Номинация «Чемпиону от чемпионов» 2017 года

Татьяна Филидова ( Велес)

Велес) Артем Шамков ( АТИ)

АТИ) Алексей Трофимов , Артем Сингач ( Парк спорта)

О том, кто побеждал в рейтинге-голосовании «Менеджер года» ранее, см тут.

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