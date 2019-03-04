Названы регионы России с самыми недобросовестными плательщиками по кредитам

Республика Ингушетия стала аутсайдером в рейтинге российских регионов по уровню просроченной задолженности по кредитам. А самыми ответственными плательщиками оказались жители Крыма и Севастополя. Такие данные содержатся в исследовании платежной дисциплины по итогам 2018 года, которое опубликовало РИА Новости.

Алтайский край и Республика Алтай оказались ближе к концу списка, заняв 68-е и 70-е места в рейтинге соответственно. Доля просроченной задолженности в крае составляет 5,91%, в республике — 6,04%. Задолженность на численность населения в 2018 году в крае составила 157,5 тыс. рублей, в республике — 159,6 тыс. рублей.

В пятерку регионов-неплательщиков вошли Карачаево-Черкесия, Бурятия, Северная Осетия и Адыгея. При этом жители аутсайдера рейтинга — Ингушетии — снизили долю «просрочки» больше остальных регионов, на целую треть. В пятерку самых добросовестных регионов помимо Крыма вошли также Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В Крыму и Северной Осетии незначительно выросла доля просроченной задолженности, остальные 83 региона за 2018 год ее сократили. Слабую динамику показали регионы Северного Кавказа и Крайнего Севера.

В 2018 году портфель выданных населению кредитов увеличился на 22,4%. Банки предоставили заемщикам кредитов и кредитных лимитов на 12,5 триллиона рублей — эта цифра побила рекорд 2013 года.

При этом с 7% до 5,1% сократилась доля просроченной населением задолженности перед банками. На 1 января 2019 года она составила 760 миллиардов рублей, уменьшившись на 89 миллиардов рублей.