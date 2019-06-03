Названы регионы с самыми щедрыми и самыми жадными работодателями

По данным Росстата, средняя официально начисляемая зарплата в стране в марте 2019 года составила 46 324 рубля. В Алтайском крае этот показатель равен 26 150 рублям. Мы по-прежнему находимся в группе аутсайдеров, но некоторые регионы все-таки опередили.