Названы регионы с самыми щедрыми и самыми жадными работодателями

Самые щедрые работодатели находятся на Чукотке (100 392 рубля) и в Ямало-Ненецком автономном округе (96 391 рубль).
Лидеры-регионы по зарплате (рубли)
- Чукотская область — 100 392.
- ЯНАО — 96 391.
- Москва — 95 179.
- Ненецкий АО — 81 917.
- Ханты-Мансийский автономный округ — 73 415.
В Сибирском федеральном округе Алтайский край по-прежнему занимает последнее месту по уровню средней зарплаты.
Регионы аутсайдеры по зарплате (рубли)
- Республика Карачаево-Черкесия — 25261.
- Республика Кабардино-Балкария — 25 503.
- Алтайский край — 26 150.
- Ивановская область — 26 449.
- Чеченская Республика — 26 478.