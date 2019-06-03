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Экономика

Названы регионы с самыми щедрыми и самыми жадными работодателями

По данным Росстата, средняя официально начисляемая зарплата в стране в марте 2019 года составила 46 324 рубля. В Алтайском крае этот показатель равен 26 150 рублям. Мы по-прежнему находимся в группе аутсайдеров, но некоторые регионы все-таки опередили.

Накопите не меньше трех-шести месячных зарплат.
Накопите не меньше трех-шести месячных зарплат.
Depositphotos.

Самые щедрые работодатели находятся на Чукотке (100 392 рубля) и в Ямало-Ненецком автономном округе (96 391 рубль).

Лидеры-регионы по зарплате (рубли)

  • Чукотская область — 100 392.
  • ЯНАО — 96 391.
  • Москва — 95 179.
  • Ненецкий АО — 81 917.
  • Ханты-Мансийский автономный округ — 73 415.

В Сибирском федеральном округе Алтайский край по-прежнему занимает последнее месту по уровню средней зарплаты.

Регионы аутсайдеры по зарплате (рубли)

  • Республика Карачаево-Черкесия — 25261.
  • Республика Кабардино-Балкария — 25 503.
  • Алтайский край — 26 150.
  • Ивановская область — 26 449.
  • Чеченская Республика — 26 478.
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