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«Не хотим ждать Васю Пупкина»: крупный федеральный инвестор поменял планы по поводу Алтая

Федеральный холдинг «ЭкоНива» пересмотрел свои планы относительно строительства крупного животноводческого комплекса в Алтайском крае. Если раньше инвестор намеревался построить два объекта на 3 тысячи голов скота, то теперь останется один, но сразу на 6 тысяч голов. При этом холдинг столкнулся с неожиданными проблемами: он не может выкупить землю под свои объекты из-за закона, который приняли 15 лет назад. Об этом altapress.ru сообщил Сергей Ляхов, региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг».

Коровы.
Коровы.
Олег Богданов

Что происходит сейчас?

По словам Сергея Ляхова, работы на объекте в Тальменском районе идут даже с опережением графика. И это несмотря на то, что изначальный проект несколько раз менялся.

Если осенью предполагалось, что на границе с Новосибирской областью «ЭкоНива» построит два животноводческих комплекса, каждый на 3 тысячи голов скота, то теперь решили сделать один, но на 6 тысяч.

Плюс еще один такой же мега-комплекс инвестор готов разместить также в Тальменском районе при условии, что под него найдется место.

Сергей Ляхов,
региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг»:

На прошлой неделе мы завершили топосъемку выделенного участка земли. Со дня на день планируем передать генплан всего комплекса в правительство края, чтобы местные власти помогли с решением инфраструктурных задач. Могу сказать, что сиюминутно они не решаются, для этого нужно время. Полагаю, что активная фаза строительства на объекте начнется ближе к концу 2019 года.

Корова. Животноводство.
Корова. Животноводство.
СС0

Что мешает инвестору?

Наиболее остро у «ЭкоНивы» стоит вопрос по земле. Дело в том, что 15 лет назад краевые депутаты приняли мораторий на продажу муниципальной земли в собственность. Взять ее можно только в долгосрочную аренду на 49 лет.

Регион до последнего момента это вполне устраивало — в качестве арендной платы районные бюджеты ежегодно получали в сумме около 500 млн рублей. Но с приходом нового инвестора все поменялось.

Сергей Серов,
заместитель председателя Алтайского заксобрания:

Раньше в этом плане проблем не возникало. Инвестор заходил, брал земельный участок в аренду, начинал строительство. Когда завершал, выкупал землю. У «ЭкоНивы» другие запросы.

По словам Сергея Ляхова, холдинг ведет строительные работы исключительно на собственной земле, так легче решить вопросы с привлечением кредитных ресурсов. Кроме того, строить комплекс за 3 млрд рублей на чужой площадке несколько рискованно, считают в компании.

Сергей Ляхов,
региональный директор по Сибири «ЭкоНивы АПК холдинг»:

Мы не хотим ждать, когда придет какой-нибудь Вася Пупкин и оспорит договор аренды на землю, где у нас уже будет комплекс. Это слишком рискованно. Насколько я знаю, краевые власти сейчас занимаются темой моратория на выкуп земли. В нынешнем году аналогичный запрет был снят в 20 российских регионах. Инвестиционная привлекательность этих территорий только выросла.

Теленок и коровы. Животноводство.
Теленок и коровы. Животноводство.
СС0

Как сообщил Сергей Серов, заместитель председателя АКЗС, отмена моратория на продажу муниципальной земли сельхозназначения обсуждалась 12 декабря. Пойти на этот шаг власти в принципе готовы, правда есть одно «но». Произойдет это в лучше случае к 2020 году. Дело в том, что в крае еще не завершена кадастровая оценка земель. Поэтому о ее продаже пока говорить рано.

По действующему закону мораторий может продлиться до 2052 года.

Есть ли новосибирский след?

Пока инвесторы и краевые власти решают насущные вопросы, проект «обрастает» различными слухами. На этой неделе ряд СМИ со ссылкой на телеграмм-канал «Чудеса политики на Алтае» распространили информацию о том, что «ЭкоНива» может отказаться от строительства на Алтае.

«В настоящее время у названного немца нет возможности вкладывать дополнительные средства в развитие своего предприятия», — пишет интернет-ресурс «Без формата».

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Источники портала утверждают: «контрпропагандой» проекта на Алтае занимается бывший глава администрации Тальменского района Игорь Жарков. Якобы он на одной из встреч с представителями «ЭкоНивы» заявил, что дорог на Алтае толком нет, электроэнергия дорогая, с землей проблемы.

А после этого предложил инвесторам больше вкладываться в Черепановский район Новосибирской области, где он сейчас является заместителем главы по аграрным вопросам.

Сам Жарков от этого открещивается.

Игорь Жарков,
заместитель главы администрации Черепановского района:

Если бы я действительно такое говорил, то не стал бы опровергать свои слова. Это не в моих правилах. Я хочу сказать, что строительство двух животноводческих комплексов в Черепановском районе не исключает возведения таких же объектов на Алтае. Здесь не может быть «или». Это звенья одного большого проекта.

О том, что «ЭкоНива» не отказывается от строительства на Алтае, altapress.ru сообщил и министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. По его словам, беседа с основателем компании Штефаном Дюрром прошла неделю назад. Планы у инвестора не изменились.

Штефан Дюрр
Штефан Дюрр
www.ekoniva-apk.ru/

Что «ЭконНива» уже построила?

Из сибирских регионов инвестор наиболее активно развивается пока только в соседней Новосибирской области. В Маслянинском районе компания запустила крупный животноводческий комплекс на 5 тысяч фуражных коров. Средний надой на одну корову на предприятии — 30 литров молока в сутки. По уровню технического оснащения оно считается одним из самых современных в России.

В этом же районе в ближайшие два года «ЭкоНива» планирует возвести еще два аналогичных объекта, в Черепановском — тоже два.

По проекту все молоко «ЭкоНива» будет перерабатывать на собственном заводе мощностью 1150 тонн сырья в сутки. Выпускать здесь планируют сыры, творог, различную кисломолочную продукцию, например, кефир, йогурт, а также молоко и специальную сыворотку для производства детского питания.

На Алтае три дня проходил автопробег &quot;Дорогу молоку!&quot;
На Алтае три дня проходил автопробег «Дорогу молоку!»
Олег Богданов

Как сообщил Сергей Ляхов, в 2018 году выбрали площадку под будущее строительство, провели земельные работы, залили фундаменты, началась установка железобетонных конструкций.

В 2019 году инвестор намерен привлечь под проект кредитное финансирование, сейчас строительство идет за собственные средства, а в 2020-м — запустить завод. Эти планы пока не меняются.

Что из себя представляет «ЭкоНива»

В 2017 году холдинг «ЭкоНива» стал крупнейшим в России производителей молока.

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Экономика

Сельхозпредприятия холдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях, контролируя более 385,7 тыс. га сельхозземель.

Общее стадо КРС «ЭкоНивы» к 1 июля насчитывало свыше 110,5 тыс. животных, в том числе 51,8 тыс. дойных коров, сообщает «Агроинвестор».

В ноябре стало известно, что владельцем 16% акций материнской компании группы «ЭкоНивы» Штефана Дюрра — Ekosem-Agrar — стала кипрская Torentina. Последняя принадлежит ABH Financial, у которой, в свою очередь, 100% Альфа-банка. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Источник подтвердил, что сделка прошла в рамках рефинансирования кредита. Однако в операционной деятельности «ЭкоНивы» Альфа-банк участия не принимает.

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