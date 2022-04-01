Некоторые страны могут отказаться от доллара вслед за Россией

Недавно перейти к расчетам в нацвалютах договорились страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Кроме того, это обсуждают в странах Азии (Индии и Китае), Ближнего Востока и Африки.
Сообщается, что Китай и Саудовская Аравия также ведут переговоры об оплате части нефти юанями.
Растет и доля расчетов в евро с фунтами.
«Но доминирующей валютой все еще остается доллар США. Так, 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты», — отметил Маслов.