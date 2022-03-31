Несмотря на санкции алтайское продовольствие все равно пробивается в Польшу и Германию

Александр Большаков уточнил, что с территории Алтайского края вывезено продовольствия на общую сумму 78 млн долларов, что на 9% больше аналогичного уровня прошлого года. По данным на 20 марта.
Поставки осуществляются в основном в страны Азии и СНГ. Однако есть и европейские отгрузки. Так, за последние 10 дней партия меда была отправлена в Польшу, партия рыбы — в Германию.
«Локомотивом» рыбного экспорта в Алтайском крае остается барнаульская предпринимательница Светлана Шустова — она отправляет зарубежным партнерам филе окуня, используемое преимущественно в сегменте HoReCa.
По мнению руководителя Алтайпищепрома, сейчас в работе с контрагентами у предприятий возникают проблемы с получением расчетов.
Куда вывозят продукты
Осенью 2021 года портал «Агроэкспорт» сообщал, что алтайское продовольствие отправляется в основном в страны Юго-Восточной Азии, Восточной и Северной Европы. Всего же было отправлено продукции на 432 млн долларов.
Напомним, согласно государственной стратегии Алтайский край к 2024 году должен экспортировать продовольствия на 501 млн долларов ежегодно.