Несмотря на санкции алтайское продовольствие все равно пробивается в Польшу и Германию

За последние десять дней в Европу было отгружены партии меда и рыбы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. По его словам, по итогам первого квартала объемы экспорта идут с опережением показателей 2021 года.

Александр Большаков уточнил, что с территории Алтайского края вывезено продовольствия на общую сумму 78 млн долларов, что на 9% больше аналогичного уровня прошлого года. По данным на 20 марта.

Поставки осуществляются в основном в страны Азии и СНГ. Однако есть и европейские отгрузки. Так, за последние 10 дней партия меда была отправлена в Польшу, партия рыбы — в Германию.

«Локомотивом» рыбного экспорта в Алтайском крае остается барнаульская предпринимательница Светлана Шустова — она отправляет зарубежным партнерам филе окуня, используемое преимущественно в сегменте HoReCa.

По мнению руководителя Алтайпищепрома, сейчас в работе с контрагентами у предприятий возникают проблемы с получением расчетов.

Мед. tourargo.ru.

Куда вывозят продукты

Осенью 2021 года портал «Агроэкспорт» сообщал, что алтайское продовольствие отправляется в основном в страны Юго-Восточной Азии, Восточной и Северной Европы. Всего же было отправлено продукции на 432 млн долларов.

Напомним, согласно государственной стратегии Алтайский край к 2024 году должен экспортировать продовольствия на 501 млн долларов ежегодно.