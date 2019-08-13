«Новэкс» построил гигантский склад, чтобы удвоить количество магазинов

«Новэкс» построил в Барнауле пятиэтажный офис и склад площадью 25 тыс. кв. м. Основатель бизнеса Виктор Филипчук рассказал altapress.ru, что инвестиции в проект составили около 850 млн рублей. Они были необходимы, потому что на рынке ритейла появился новый тренд, а самой сети нужен был резерв склада для развития.

Зачем «Новэксу» новый склад

Около пяти лет назад производители стали напрямую выходить на ритейлеров, минуя оптовиков (дистрибьюторов), чтобы оперативнее доносить до покупателя акции, предлагать выгодные цены. То есть быть конкурентными.

Виктор Филипчук,

основатель сети «Новэкс»:

Как ни крути, дистрибьютор — это лишняя перевалка товара. Когда он уходит, себестоимость продукции становится ниже. Это важно для России, где уже 4−5 лет не растут доходы населения. Люди становятся экономнее. Если у конкурента цены ниже, ты проиграл.

Логистический терминал «Новэкс». Дмитрий Лямзин.

Чтобы сотрудничать с гигантами Procter & Gamble, Henkel и другими, ритейлеру нужен большой запас складов. Планируя работать по-новому, «Новэкс» за год построил терминал площадью 25 тыс. кв. м и пятиэтажный офис. Сейчас склад загружен на 2\3. Остальная часть ждет новых контрактов с поставщиками.

Как будет развиваться «Новэкс»

Сеть магазинов «Новэкс» насчитывает 270 точек. Это максимум, который могли обслуживать предыдущие склады предприятия, площадь которых составляла 18 тыс. кв. м. «Еще 50 магазинов мы бы не открыли», — пояснял Виктор Филипчук.

Учитывая построенные помещения и имеющийся резерв, сеть «Новэкс» может удвоить количество магазинов. География останется стабильной.

Виктор Филипчук,

основатель сети «Новэкс»:

Самые отдаленные магазины мы открыли в прошлом году в Хакасии и Красноярском крае. Критичное плечо доставки продукции — сутки. За это время машина должна доехать до магазина, разгрузиться и вернуться «домой». Мы для себя решили, что Красноярский край попадает в нашу географию. А вот в Иркутскую область не лезем. Туда точно надо заходить со своим распредцентром.

Логистический терминал «Новэкс». Дмитрий Лямзин.

Как выглядит новый терминал

Здание нового склада «Новэкс» построено с применением быстровозводимых конструкций. Здесь устроены специальные антипылевые полы. Для удобства внедрен допуск на территорию по отпечаткам пальцев.

Также здесь работает система адресного хранения и программа управления складской логистикой. Это исключает ошибки работников: система сообщает количество и номенклатуру товара, в последствии подтверждает, что выбор сделан правильно. Склад работает в две смены.

Виктор Филипчук,

основатель сети «Новэкс»:

Первые склады «Новэкс» арендовали на ул. Пролетарской. Несколько зданий по 500 «квадратов» были разбросаны по территории. По условиям работы они были никакие: бетон хоть каждый день поливай водой, все равно пыль. Там не было компьютерных программ и оптовый покупатель ездил по базе весь день, чтобы забрать товар. Теперь такой же объем продукции мы можем отгрузить за полчаса-час. Принять склад может до 10 фур товара в день.

Что еще дает новый терминал «Новэкс»

Развитие складского бизнеса. Освободившиеся 18 тыс. кв. м складов категорий, А и В предприятие сдаст в аренду. Также они станут резервом для будущего роста сети.

Кадровая политика. В здание нового офиса созданы хорошие условия для сотрудников сети. Им предложены комнаты отдыха, где они могут переодеться, выпить кофе, оставить вещи. Также на предприятии работает столовая.

Виктор Филипчук,

основатель сети «Новэкс»: